Суд арестовал главного по борьбе с коррупцией в Центральном районе Новосибирска

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Начальник Центрального отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (ОЭБиПК) УМВД Александр Умеров арестован. Его подозревают в получении взятки. Стали известны подробности дела.

Центральный районный суд Новосибирска арестовал начальника Центрального отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (ОЭБиПК) городского УМВД Александра Умерова. Его отправили в СИЗО до 20 февраля 2023 года, сообщила пресс-служба суда.

Умерова подозревают по ч. 3 ст. 290 УК (получение взятки должностным лицом за незаконное действие).

Сразу после Умерова меру пресечения избирала Владимиру Костюченко. Он проходит по делу как взяткодатель, уточнил НГС. Его арестовали до 20 февраля.

Источник издания утверждает, что дело возбудили после того, как неназванные «московские блогеры» сняли видео о нелегальном игорном бизнесе в Новосибирске, и информация дошла до руководства МВД РФ. Собеседник Тайги.инфо в правоохранительных органах подтверждал, что оперативные мероприятия проводили «федералы» при «силовой поддержке» сотрудников из Алтайского края.

Дело Умерова, как стало известно на заседании суда по мере пресечения, «сопряжено с другим уголовным делом», пишет НГС. По нему проходят люди с фамилиями Бирюков, Сальников и Гинтер. Ранее сотрудники полиции в штатском задержали директора новосибирского лофт-парка «Подземка» Александра Гинтера, но потом отпустили. О возбуждении дела не сообщалось, подтвердить, идет ли речь о нем в деле Умерова, на момент публикации не удалось.

Кроме того, обыски прошли в ОЭБиПК управления МВД по Новосибирску. Но они были связаны с тем, что управление Умерова подчиняется городскому подразделению, рассказал источник Тайги.инфо в ведомстве — там никого не задерживали и не увозили на допросы.