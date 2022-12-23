Переехавшего ребенка новосибирского депутата от «ЕР» освободили от уголовной ответственности

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Суд закрыл уголовное дело депутата татарского районного совета Новосибирской области Сергея Мамонтова, который переехал ребенка на своей машине и бросил его. Он избирался от «Единой России».

Мировая судья Татарского района Новосибирской области Светлана Орлова закрыла дело муниципального депутата Сергея Мамонтова. Его обвиняли по ст. 125 УК (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии), говорится в карточке дела.

Мамонтов освобожден от уголовной ответственности, дело прекращено в связи с «примирением сторон», сообщили РИА Новости в управлении судебного департамента по региону. Госагентство со ссылкой на «некоторые СМИ» пишет, что депутат выплатил матери ребенка компенсацию в 1 млн рублей.

UPD (17:06): Гособвинение обжаловало решение суда, сообщили в областной прокуратуре. Там уточнили, что ходатайство о прекращении дела подавал представитель потерпевшего, то есть пострадавшего мальчика.

Апелляцию рассмотрит Татарский районный суд.

Напомним, 30 октября Сергей Мамомнтов за рулем Toyota RAV4 буквально переехал шестилетнего мальчика во дворе дома. Затем он подошел к нему, а потом спокойно сел в машину и уехал. Позже, как утверждали в МВД, 67-летний водитель сам пришел в отдел.

Освидетельствование показало, что Мамонтов был трезв. На него также составили протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).

Подозреваемый признал вину. Его исключили из «ЕР».



Сергей Мамонтов — директор «Татарского дорожно-ремонтно-строительного управления» (местного филиала крупного господрядчика «Новосибирскавтодора»).