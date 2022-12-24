Владелец сгоревшего в Кемерове приюта рассказал о его работе

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Владельцем частного приюта, во время пожара в котором погибли 20 человек, оказался пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. Он рассказал о работе заведения. Полиция знала о нелегальном учреждении, утверждал он.

Нелегальный приют, который сгорел на улице Таврическая, 23 в Кемерове в ночь на 24 декабря, открыл пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. Он предоставлял предоставлял жилье бездомным, сообщил «Известиям» сам Смирнов.

По словам мужчины, заведение работает уже три года и неофициально принимает людей, которым негде переночевать.

Кроме того, как утверждает Baza, Смирнов сказал, что сам раньше не имел дома, поэтому решил помогать другим и открыл приют. Официально заведение не было оформлено.

По соседству на Таврической у Андрея Смирнова был магазин кормов для животных.



В 2021 году одна из бывших сотрудниц обвинила Андрея Смирнова в жестоком обращении с жителями дома. «Это так называемая секта, люди туда попадают разные, в том числе и без определенного места жительства у них у кого есть документы паспорт и карточка на которую приходит пенсия забирают, — утверждала она (цитата по „Сибдепо“). — Документы им не отдают пенсии тоже не отдают. Там страх что творится, у людей нет одежды, нижнего белья, постельного белья, санитария жуткая вонь стоит ужасная, готовят ужас не пойми что. <…> Блохи и зараза».

Но пастор прокомментировал претензии, предложив всем желающим самим приехать на место. «Как будто бездомные все к нам приезжают с пенсиями высокообразованные и в новой одежде из бутика ZARA. Очнитесь пожалуйста. <…> И насчёт удержания это вообще смех, мы не кого не держим и уж откровенно говорю человек так десять с радостью бы отправили сами, но увы не можем», — отвечал Смирнов

Но журналисты, договорившиеся на встречу с мужчиной, в приют так и не попали. Смирнов заявил, что опасается публикации. Он также отметил, что полиция проводила проверку: «Пожали руки и ушли».

С другой стороны, опрошенные соседи положительно отзывались о приюте. Более того, по их словам, в дом привозили нуждающихся даже полицейские. «Говорят, мол, мы же знаем, что вы здесь поможете им, а то на улице помрут. А Андрей своими силами им дальше жить помогает», — говорила одна из соседок, которая работала в магазине кормов Смирнова.

Пожар в доме начался в ночь на 24 декабря. В момент возгорания в приюте находились 26 человек. Погибли не мене 20 человек, сообщили в МЧС России.

По предварительным данным причиной возгорания могли стать неисправность котла или проведение работ при подключении второго котла.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч.3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч.3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).