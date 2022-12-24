Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 294

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Власти записали очередных россиян в «иноагенты».

18:30 У мобилизованных жителей Башкортостана дома остались не менее 7547 детей. Это следует из контракта на поставку «новогодних подарков детям мобилизованных граждан Республики Башкортостан», карточка которого опубликована на сайте госзакупок.

Власти через государственное учреждение «Региональный методический центр дополнительного образования» закупили 5463 подарка для детей в возрасте от 0 до 11 лет и 2084 подарка детям от 11 до 18 лет.

Что именно в подарках — не уточняется, документы не опубликованы на сайте госзакупок. Известно лишь, что контракт подписан за 36,27 млн рублей.

Власти республики не называли точное число мобилизованных, но уверяли, что поставленное задание выполнено полностью.

17:49 Старые «Нивы» с пробегом закупили власти Ленинградской области для нужд мобилизованных, «участвующих в спецоперации». Это следует из документов на сайте госзакупок.

ГБУ «Автобаза правительства Ленинградской области» подписало контракт на поставку шести автомобилей Lada 2121 («Нива») разных годов выпуска — от 2019-го до 2015-го. Контракт подписали с петербургским ООО «Аларм-Комтранс» за 5 млн рублей, самую старую машину купили за 760 тыс. рублей. Такая стоит на Drom.ru в среднем около 500 тыс.

Пробег «Нивы» 2015 года — 79 тыс. км.

Контракт заключили с единственным поставщиком под предлогом специального распоряжения правительства Ленинградской области, которое подписал губернатор-единоросс Александр Дрозденко (оно приложено к опубликованному контракту).

«Аларм-Комтранс», по данным «Конутр.Фокус», принадлежит Роману Слуцкому и Леониду Миневичу. Она регулярно получает госконтракты, их общая сумма оценивается почти в 160 млн рублей.

16:31 Губернатор Забайкалья Александр Осипов опубликовал в своих соцсетях изображение семьи, которая со скорбью сидит за праздничным новогодним столом, а в окопе в это время зимуют солдаты. Это обложка свежего номера популярного польского журнала Wprost, которая посвящена рождеству в Украине во время боевых действий, обратила внимание «Чита.ру».

Обложка выражает солидарность украинским бойцам и семьям. Ее автор — польский художник Павел Кучинский.



«Ребят, вот блестящая картина. Она точно отражает то, как сегодня должен чувствовать каждый из нас, — за одним общим столом, который очень по-разному устроен сейчас, но он общий. И мы должны быть все так же связаны», — написал забайкальский губернатор-единоросс Осипов во «ВКонтакте».

Но затем почему-то удалил свой пост.





15:50 Медсестра с 41-летним стажем в одном из районов Алтайского края получает 16 тыс. 617 рублей и 6 копеек в месяц. Об этом рассказал глава Сибирского сельсовета региона Олег Боронин в своем телеграм-канале.

«Кадров в здравоохранении Алтайского края, говорите, не хватает? Я вот только что своими глазами видел документ, свидетельствующий, что медицинская сестра первой категории одного из фельдшерско-акушерских пунктов Шипуновского района, имеющая, как сообщают, стаж 41 год, за полный отработанный месяц получает 16 617 (шестнадцать тысяч шестьсот семнадцать) рублей 06 (шесть) копеек на руки. Как думаете: жить на такие деньги можно? Не позор ли это для нас?» — задается вопросом чиновник, который поддерживает «спецоперацию».

В Алтайкрайстате уверяют, что средняя зарплата среднего медперсонала в регионе составляет около 40 тыс. рублей. Младшего — 28 тыс.

14:07 Саратовский губернатор Роман Бусаргин «выразил соболезнования» по поводу смерти во «спецоперации» Бориса Боцманова, полный тезка которого был судим за двойное убийство. В некрологе на сайте мэрии Саратова ничего не говорится о личности Боцманова — лишь сказано, что тот «не пожалел своей жизни ради будущего нашей страны и сделал все, чтобы это будущее было мирным».

Но еще в 2018 году Саратовский областной суд признал 32-летнего Бориса Боцманова виновным в двойном убийстве с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление (пункты «а», «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК). Житель поселка Красный Текстильщик Саратовского района выпивал у 42-летнего приятеля и его подруге в частном доме. Хозяин и гость поссорились, Боцманов схватился за нож и на глазах женщины нанес ее сожителю смертельный удар в грудь, а чтобы та не рассказала о случившемся, преступник зарезал и ее, писало местное издание «Свободные».

В приговоре сказано, что Боцманов нанес не менее шести ударов ножом по мужчине, и по два удара в грудь и шею женщины. Мужчина признал вину, он утверждал, что, когда осознал произошедшее, попытался инсценировать ограбление и собрал из дома какие-то вещи в два пакета. После убийства он ушел к своей матери.

Суд приговорил Боцманова к 19 годам колонии строгого режима. Верховный суд РФ смягчил приговор 18 лет и 9 месяцев. Каким образом уголовник мог оказаться в «спецоперации», в мэрии Саратова не уточнили.

14:01 В Новосибирске проходят одиночные пикеты в поддержку политзаключенных. Один из участников потребовал привлечь Путина к ответственности за то, что он назвал происходящее в Украине «войной».

На другом плакате были слова: «Моя Россия сидит в тюрьме». Кроме того, активистка Яна Дробноход вновь вышла в пикет в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

13:44 «Яндекс» уволил сотрудника, рассказавшего о цензуре в сервисе «Яндекс.Новости» изданию The Village.

«Один из топ-менеджеров „Яндекса“ на еженедельном открытом видео-колле (их называют „хуралами“) сообщил, что служба безопасности отследила сотрудника компании, общавшегося с редакцией The Village для статьи о том, как работает цензура в сервисе „Яндекс.Новости“. Этот сотрудник будет уволен. Таким образом у компании ушло 17 часов, чтобы отследить один из источников расследования. Публичных комментариев „Яндекс“ не делает», — пишет издание.

22 декабря The Village выпустило расследование о том, что сервис следует «белому списку», пропуская в агрегатор новости только разрешенных федеральных и московских изданий. Сайт опубликовал скриншот кода и оба «белых списка».

13:20 Роскомнадзор заблокировал новый сайт канала Дождь*. Редакция продолжает работать, но из России ресурс теперь можно открыть только через VPN.



«Запись о блокировке также появилась в сервисе проверки ограничения доступа Роскомнадзора. В соответствии с ней, доступ к сайту ограничен. При этом орган, отправивший запрос, не указан, — отметила редакция. — Предыдущий домен tvrain.ru, на котором сайт размещался раньше, был заблокирован Роскомнадзором в марте 2022 года по запросу Генпрокуратуры».

13:10 Задержанных дежурных мемориала Бориса Немцова в Москве Ивана Шаравина и Валерия Кузьменкова отпустили из полиции с протоколами о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП). Составили ли какие-то протоколы на тех прохожих, которые на напали на волонтеров — неизвестно, передает ОВД-Инфо.

По словам Шаравина, на мосту к ним подошли подвыпившие прохожие и один из них крикнул: «Слава России!», на что мужчина ответил: «Слава Украине!» После этого пришедшие напали на дежурных мемориала. Уже через несколько минут мужчин вместе с нападавшими задержали полицейские.



12:19 Арестованному политику Владимиру Кара-Мурзе* запретили звонить собственным детям. Постановление вынес следователь по особо важным делам главного следственного управления СК РФ Андрей Задачин, сообщается в твиттере политика.

«Как сказано в документе, мои телефонные разговоры с детьми „по мнению следователя могут создать реальную угрозу надлежащему осуществлению уголовного судопроизводства, а также иным образом воспрепятствовать производству по делу“, — написал он. — Ломал голову, но так и не смог придумать, что создало бы наибольшую угрозу для следствия: если бы старшая дочь рассказала, как получала водительские права; если бы младшая поделилась новостями из танцевальной школы или если бы сын сказал, какие песни сейчас разучивает на гитаре. Следственному комитету виднее».

«Ничего нового или удивительного: так, еще один небольшой штришок к портрету власти, любящей рассказывать про „семейные ценности“. Наши дети чего только уже не переживали: два отравления отца, убийство крестного (моя младшая дочь — крестница Бориса Немцова), теперь вот это, — добавил оппозиционер. — Уверен, они выдержат и справятся. Такая вот „закалка“ у семьи российского оппозиционного политика в конце первой четверти XXI века. Как у моей бабушки — „дочери врага народа“ — в конце 1930-х».

Сейчас Кара-Мурза* находится в СИЗО из-за обвинения по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространении «фейков» про действия ВС РФ за пределами РФ). Позже в отношении него завели дело по ст. 284.1 УК (осуществление деятельности «нежелательной организации»). Он не признает вину. Затем ему предъявили обвинения в «государственной измене».

12:08 В Москве на Большом Москворецком мосту задержали двоих дежурных народного мемориала на месте убийства Бориса Немцова — Ивана Шаравина и Валерия Кузьменкова, передает ОВД-инфо*.

По словам Шаравина, на мосту к ним подошли подвыпившие прохожие и один из них крикнул: «Слава России!», на что мужчина ответил: «Слава Украине!» После этого пришедшие напали на дежурных мемориала. Уже через несколько минут мужчин вместе с нападавшими задержали полицейские. У волонтеров изъяли личные вещи, по их словам, составляются протоколы, но пока неизвестно, по какой статье.

11:30 Цены на газ в Европе снижаются шестой день подряд. По итогам торгов 23 декабря они опустились на 7,4%, ниже $ 940 за тыс. кубов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА Новости.

Главное на утро 24 декабря

• Министерство юстиции РФ внесло в единый реестр «иностранных агентов» правозащитницу Светлану Ганнушкину, журналистку Анастасию Жвик, телеведущего Глеба Пьяных и иностранное юридическое лицо «Фонда борьбы с коррупцией» Anti-Corruption Foundation Inc (ФБК объявлен «экстремистской организацией» и запрещен на территории РФ).

Кроме того, в список попали бывший шеф-редактор «Новой газеты» Андрей Колесников и проект «Роскомсвобода», а также «Спортивное ЛГБТ-сообщество» и «Феминистское антивоенное сопротивление».

«10 лет мы последовательно защищали право на свободу информации и приватность, боролись с интернет-цензурой и критиковали множество сомнительных законов, закрепощающих Рунет и его обитателей, — отметили в „Роскомсвободе“. — В сегодняшних реалиях этого вполне достаточно, чтобы стать „иноагентом“ перед лицом государственной машины. Мы никогда не занимались политикой, и, очевидно, никакие иностранные силы мы не представляем. Мы всегда старались давать независимую экспертизу в сфере своих компетенций, честно и объективно рассказывать людям про изменения в регулировании киберпространства, которые влияют на их цифровые права, а также с помощью адвокационных инструментов доносить до властей мнения людей, которые каждый день проводят в интернете, создают, распространяют и потребляют там контент. Для нас ничего не поменяется».

• Кремль запретил подконтрольным властям СМИ распространять любые заявления, касающиеся мобилизации, утверждает The Moscow Times со ссылкой на свои источники в российских СМИ. Цензура касается даже слов от депутатов Госдумы или сенаторов, рассказали источники.

«До этого мы могли писать и про текущую мобилизацию, и про возможные сценарии и прогнозы. Теперь все прогнозы поставлены на стоп. В требовании говорится, что нельзя цитировать, даже если заявление сделал депутат ГД РФ или сенатор», — цитирует издание одного из собеседников.



«Частичная» мобилизация в РФ началась 21 сентября и, как утверждают российские власти, закончилась в конце октября, но Путин до сих пор не подписал соответствующего указа. А 21 декабря министр обороны Сергей Шойгу анонсировал увеличение предельной численности армии с 1,15 до 1,5 млн человек, а контрактников — на 290 тыс. (до 695 тыс.)

• Московского педагога Даниила Мятина, который участвовал в провластных акциях и травле издания DOXA, забрали в армию на срочную службу, передает SOTA. При этом у молодого человека рак, он был недавно прооперирован, уточняет DOXA.

«Даня находится в городском сборном пункте по адресу Угрешская, 3. Утром к нему в квартиру пришел участковый и, применяя силу, забрал его в военкомат. Несмотря на состояние здоровья Дани, на то, что он работает учителем, его насильно забрали и не дали законное право обжаловать решение. Сейчас он находится без связи и без документов, к нему не пускают, чтобы передать вещи», — рассказала подруга Мятина.

В военкомате матери Даниила сказали, что он — «живое мясо», поэтому ему не нужно никакое обжалование"", и вскоре его отправят в Украину.

• Министерство науки и высшего образования совместно с Минобороны разработало курс военной подготовки для студентов вузов. Среди его разделов — строевой шаг, основы тактической и медицинской подготовки, правовые основы военной службы, а также особенности международных отношений, политического, социально-экономического и военно-технического развития России.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.