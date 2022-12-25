19-летняя няня арестована за гибель двух маленьких детей при пожаре в Новосибирске

© СК по Новосибирской области
19-летняя няня арестована за гибель двух маленьких детей при пожаре в Новосибирске
25 Дек 2022, 09:25

19-летней сибирячке предъявлено обвинение по делу о гибели двух маленьких детей при пожаре в одной из квартир Первомайского района Новосибирска. Девушка, оставившая детей одних, арестована.

Следственным отделом по Первомайскому району предъявлено обвинение 19-летней жительнице областного центра по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщили в СК по Новосибирской области 25 декабря.

Как выяснили следователи, девушка присматривала за двумя детьми 2020 и 2021 годов рождения за плату с 14 декабря.

«20 декабря девушка оставила без присмотра несовершеннолетних на длительное время одних в квартире, где произошло возгорание и значительное задымление. Смерть детей наступила в результате отравления продуктами горения», — сообщили в СК.

По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как уточнили в региональной прокуратуре, она арестована до 19 февраля 2023 года.


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