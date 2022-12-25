Нарушения правил пожарной безопасности выявлены в соцучреждениях Кузбасса после ЧП с жертвами

© ako.ru

В Кузбассе проходят проверки организаций, стационарно оказывающих социальные услуги — пансионатов, реабилитационных центров и других объектов с постоянным пребыванием людей. Они начаты после пожара в приюте, где погибли 22 человека. Уже выявлены нарушения.

Так, как сообщает региональное правительство, в Полысаевском городском округе прошли обследования частных жилых домов, где находятся лица без определенного места жительства, нарко- и алкозависимые. Были выявлены неисправности: дверка топки без фиксирующего запорного устройства, частично не закреплена электропроводка и другие, ответственные должны устранить замечания в кратчайшие сроки.



На территории Беловского муниципального округа действуют 4 пансионата для престарелых людей и один реабилитационный центр, а также ГБУ «Евтинский детский дом-интернат для детей с ментальными нарушениями», рассчитанный на 55 воспитанников.

Выявлены нарушения в учреждениях «Медея», «Ладья», «Улыбка», «Виктория». Основные из них — отсутствие автоматической пожарной сигнализации, средств индивидуальной защиты (СИЗ), персонал не обучен пожарной безопасности. Также будет проверена работоспособность датчиков газодымозащиты в частных домах.

Пожар в приюте на улице Таврическая начался в ночь на 24 декабря. Погибли 22 человека, еще шесть пострадали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч.3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).