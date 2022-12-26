Еще один новосибирец погиб в «спецоперации»

26 Дек 2022, 10:20

Количество погибших в «спецоперации» новосибирцев продолжает расти. Доброволец из Татарска умер в первом же бою.

Житель Татарского района Леонид Гомаско погиб во время «спецоперации». Прощание запланировано на 27 декабря, сообщили в райадминситрации.

Никаких подробностей о личности Гомаско не приводится. Его сестра рассказала «НГС.Новости», что мужчине был 31 год, он жил в Татарске, где работал диджеем на праздниках.

«Сначала 28 октября его призвали по мобилизации, а потом мобилизацию отменили. И он тогда пошел добровольцем, 10 человек их пошло [из Татарска], он среди них. Он был в Алтайском крае, там должен был пройти подготовку, потом бортом привезли в Ростов, затем уже туда», — рассказала сестра погибшего.

По ее словам, Гомаско умер в первом же бою. У него остался семилетний сын.

Глава региона Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 93−94.


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