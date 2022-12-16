Новосибирец с медалями ЧВК «Вагнер» погиб в «спецоперации»

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Число новосибирцев, погибших в «спецоперации» в Украине, продолжает расти. Скончался прапорщик, у которого были медали частной военной компании «Вагнер».

Житель села Заковряжино, прапорщик Олег Хапакныш погиб в «спецоперации», сообщили в администрации Сузунского района Новосибирской области.

Хапакныш родился в Донецке, окончил Бобровскую школу, в начале 1990-х приехал в Заковряжино, рассказали в администрации. Служил в полиции, участвовал в боевых действиях, награжден медалью «За доблесть» и медалью отдела специального назначения «Корсар», а также тремя медалями ЧВК «Вагнер». Также награжден орденом Мужества посмертно.

В каком подразделении Хапакныш находился в зоне «спецоперации», чиновники не уточнили.

Глава региона Андрей Травников говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 89−90.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 23 сентября: погибли 5937 человек. Это уже больше, чем официальные потери силовиков в Первую чеченскую кампанию.