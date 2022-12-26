Потребовавшие сохранить трамвай жители Усть-Илимска заявили об угрозах

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Потребовавшие сохранить трамвай жители Усть-Илимска заявили об угрозах
26 Дек 2022, 11:21

Жители Усть-Илимска, желающие сохранить местный трамвай, заявили, что после обращения к главе СК РФ им начали угрожать. Они утверждают, что линию разрушают «иностранные коммерсанты». Владелец связан с «Группой Илим», которая производит лесоматериалы и целлюлозу — это один из лидеров на рынке в РФ.

Жители Усть-Илимска записали второе обращение к главе СК Р Ф Александру Бастрыкину. В первом они рассказали о планирующемся закрытии самого северного трамвая страны, отметив, что им пользуются пенсионеры, дачники, сотрудники градостроительного предприятия. Теперь же, как они утверждают, сотрудников трамвайного парка «стали запугивать», говорится в сообщении, поступившем Тайге.инфо 26 декабря.

«Нашим людям стали угрожать», — заявили авторы видео.

«Сейчас чиновники администрации и иностранные коммерсанты пытаются разрушить наш город, разрушить нашу уникальную трамвайную линию, при этом распространяя абсолютно ложную информацию про наши трамваи, которую мы со всей ответственностью полностью опровергаем», — говорит на опубликованном видео женщина, назвавшаяся сотрудницей трамвайного парка.

Авторы обращения не называют компанию, которую связывают с частной трамвайной линией, но несколько раз упоминают мэра Усть-Илимска Анну Щёкину, которая в 2019 году выиграла выборы у представителя «Единой России». По версии жителей, Щёкина «лжет», называя трамвай изношенным и нерентабельным. Они также утверждают, что мэрия отказалась брать на баланс трамвай.

Но, по словам самой Щёкиной, трамвай и вся инфраструктура принадлежит филиалу ООО «Финтранс ГЛ». Это транспортно-логистическая компания, основанная в 1998 году и специализирующаяся на предоставлении услуг по экспедированию грузов и грузоперевозкам различными видами транспорта. Учредителем компании, по открытым данным, является АО «Группа Илим» — один из лидеров целлюлозно-бумажной промышленности России.

В 1992 году «Илим» основало ЗАО «Финцелл», среди учредителей которого был бывший премьер-министр, глава партии «Единая Россия» и первый зампред Совбеза Р Ф Дмитрий Медведев. Сейчас в ее состав входят три крупнейших целлюлозно-бумажных комбината, два современных гофрозавода и проектный институт «Сибгипробум».

Мэр Усть-Илимска подчеркивала, что изначально скоростной трамвай создавался прежде всего для перевозки сотрудников на промплощадку лесопромышленного комплекса и «все это время был специализированным служебным транспортом, а никак не общественным». Для ремонта и поддержания всей инфраструктуры требуется не один миллиард рублей, говорила она, отмечая, что муниципалитет никак не может повлиять на решения собственника.

Иркутский СК, с подачи Бастрыкина, начинал доследственную проверку по ч. 1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).


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