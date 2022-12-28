Еще один мобилизованный новосибирец погиб в «спецоперации»
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Число жителей Новосибирской области, погибших в «спецоперации» в Украине, продолжает расти. Стало известно о смерти очередного мобилизованного.
40-летний Иван Мишуров погиб во время «спецоперации», сообщили в совете депутатов Черепановского района Новосибирской области.
Известно, что Мишуров умер 1 декабря при «выполнении боевого задания». Никаких других подробностей власти не приводят.
В администрации района сайту НГС уточнили, что Иван Мишуров был мобилизован в конце сентября.
Это уже четвертая официально подтвержденная смерть мобилизованных из Новосибирской области.
Глава региона Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 94−95.
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