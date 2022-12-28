Вернувшийся со «спецоперации» иркутский сирота переместился в очереди за жильем с тысячного на пятитысячное место

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Сирота из Братска Иркутской области, вернувшийся со «спецоперации», потерял 4 тыс. мест в очереди за жильем, положенном ему от государства. При этом региональные власти принимали закон, по которому сироты, участвующие в боевых действиях, якобы должны получить квартиры в первую очередь.

21-летний сирота из Братска Владислав Мирказимов после возвращения со «спецоперации» три месяца не может устроиться на работу. В очереди на жильё он сместился с тысячного места на пятитысячное, сообщают «Люди Байкала».

Молодой человек окончил Братский профессиональный техникум по специальности «программист» и сразу ушел в армию. В 2020 году он заключил контракт, служил в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты, а в феврале 2022го его отправили на «спецоперацию».

За время «командировки» у его тети произошел инфаркт из-за переживаний за племянника. Она жива, но нуждается в уходе.

Более того, Мирказимов пытался устроиться на работу в Росгвардию и собрал все документы, кроме «справки о реабилитации», которую не выдает ни одно учреждение в регионе. «Нужна справка, что я вернулся нормальным. Для этого мне надо пройти реабилитацию. Хотя я не контужен, не ранен, — рассказал молодой человек. — Проходил психолога в Иркутске. Там мне сказали, что этого достаточно, что такие справки не выдают, что я первый, кто за ней обратился».

При этом 15 декабря иркутские власти объявили, что заксобрание регионе приняло закон, по которому сироты, участвующие в «спецоперации», получат социальную выплату на покупку жилья «в первоочередном порядке». В боевых действиях участвуют 46 сирот, говорили чиновники. При этом в РФ всем сиротам, вне зависимости от их статуса, положены квартиры, но, как писала Тайга. инфо, очереди на такое жилье только растут.

По данным на начало 2022 года, в Иркутской области было почти 14,7 тыс. детей-сирот. Всего же в 2022-м социальную выплату на приобретение жилья получили 453 человека, уточнили в облправительстве.