Главный мотив обсуждения отмены выборов мэра Новосибирска — отодвинуть народ

© Кирилл Канин. Андрей Травников и Анатолий Локоть (справа)
Главный мотив обсуждения отмены выборов мэра Новосибирска — отодвинуть народ
29 Дек 2022, 11:00

Отмена прямых выборов мэра в Новосибирске, если она произойдет, будет противоречить мнению избирателей. Но, судя по словам губернатора, вопрос действительно обсуждается.

Алексей Мазур рассуждает о возможной отмене выборов мэра Новосибирска.

В советское время когда нужно было оформить какое-то решение, принятое в высших (то есть, партийных) кругах, его протаскивали через коллективное «одобрямс» на каком-нибудь парткоме или профкоме. И речь функционера, отвечавшего за протаскивание, часто начиналась со слов «есть мнение». Чье мнение, разделяет ли его сам оратор — не уточнялось. Вы люди взрослые, догадайтесь сами.

Вроде как и не обязывающая ни к чему формулировка — и действительно, наверняка у кого-то есть такое мнение, почему бы и нет? Но и спорить с таким анонимным мнением особого желания нет.

Так вот, уже пару недель в медиапространство Новосибирска вбрасывается тезис «есть мнение, что выборы мэра надо отменить». Началось всё с приезда каких-то политтехнологов, которые где-то провели какие-то встречи и поообсуждали отмену выборов. На это вообще можно было бы не обращать внимания — политтехнологи постоянно по заказу администрации президента зондируют мнение в том или ином регионе, и касаться это может чего угодно.

Но затем вдруг на НГС выходит статья с заголовком «„Не просто специалист по дерьму и пару“: в Новосибирске заговорили об отмене выборов мэра. Насколько это реально?»

Беглое прочтение статьи повергло меня в изумление. Из текста следовало что нет, в Новосибирске не заговорили об отмене выборов. Ни один из опрошенных спикеров не подтвердил наличие таких разговоров, большая часть из них заявила, что выступает за прямые выборы. Но раз НГС написал — значит заговорили. Такая забавная рекурсия.

И это опять же можно было бы списать на информационное безрыбье. Писать не о чем, давайте в очередной раз обсудим отмену выборов мэра. Но тут подъехали комментарии от губернатора и мэра.

«Я отношусь к отмене как к возможной. Она возможна. Никаких препятствий не вижу» — заявил Андрей Травников («ЕР») на пресс-конференции.

Ответ, гениальный. Как вы относитесь — поддерживаете, не поддерживаете? «Отношусь как к возможной». Как будто не «всенародно» избранный губернатор региона, глава ведущей политической силы (реготделения «Единой России») отвечает, а специалист гидрометцентра «похолодание возможно».

Пост мэра занимает коммунист Анатолий Локоть.

Но, судя по отсутствию дипломатических экивоков вроде «мы с Анатолием Евгеньевичем плодотворно сотрудничаем, сейчас не время обсуждать этот вопрос, не вижу в нем необходимости», вопрос отмены выборов действительно обсуждается.

В принципе, все с этим понятно — если решение об отмене будет принято (там, где оно реально принимается), оформлено в Новосибирске оно будет в кратчайшие сроки. И те самые люди, которые сейчас не видят в этом никакого смысла, вдруг прозреют и очень быстро найдут правильные слова в поддержку отмены выборов. Скорее всего, в качестве инициатора выступила бы общественная палата (как в Томске), но после скандала с браконьерством могут найти и кого-нибудь другого. В связи с последними веяниями — заслуженного и орденоносного.

Непонятно другое. Зачем ворошить эту кучу, которая хоть уже и не трепыхается, но все еще воняет, если до выборов мэра два года? Логика политического процесса подсказывает — не решай сегодня то, что можно решить завтра. Куда торопиться?

Насколько я понимаю, только в одном случае отмена выборов мэра в 2023 году может иметь «политический смысл» — если Анатолия Локтя хотят отправить с поста мэра (с почетом или без — возможны варианты) не дожидаясь 2024 года.

Все-таки расставлю все точки над i. Конечно, отмена прямых выборов мэра в Новосибирске — это действие, однозначно противоречащее мнению избирателей (все опросы показывают, что большинство жителей, несмотря ни на что, выступает за прямые выборы).

Конечно же, главный мотив не в том, чтобы «сэкономить деньги» или найти Новосибирску эффективного управленца. Главный мотив — уйти от выборов, обеспечить самосохранение власти, отодвинуть народ как можно дальше от рычагов управления.

Все остальное от лукавого.

Алексей Мазур


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