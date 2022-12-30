Экс-чиновница мэрии Новосибирска получила условное по делу «1500 квартир»

© youtube.com. Светлана Стынина
Экс-чиновница мэрии Новосибирска получила условное по делу «1500 квартир»
30 Дек 2022, 06:32

Суд вынес приговор по громкому делу о мошенничестве с муниципальными квартирами в Новосибирска. Главная обвиняемая отделалась условным сроком.

Центральный районный суд Новосибирска признал экс-начальницу управления по жилищным вопросам мэрии Светлану Стыниной, ее бывшего заместителя Андрея Гудченко и директора ООО «АД РЕМ» Елену Камерзанову виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

«Суд установил, что с 1 октября 2008 года по 18 сентября 2014 года <…> [обвиняемые] путем заключения договоров купли-продажи квартир, принадлежащих мэрии по заниженной стоимости с номинальными покупателями, приобрели право на жилые помещения, принадлежащие муниципальному образованию, — сообщили в пресс--службе областной прокуратуры. — <…> Сотрудники мэрии подыскивали подконтрольных им лиц-номинальных покупателей квартир, заключали с ними договоры купли-продажи, предметом которых являлось отчуждение права муниципального образования. Тем самым сотрудники мэрии получали возможность установить свои цены на квартиры, искусственно занизив их, относительно рыночных».

Затем квартиры уже продавали реальным покупателям по рыночным ценам.

Ранее сообщалось, что чиновникам суммарно вменяли 77 эпизодов мошенничества. Изначально же в МВД говорили о 1,5 тыс. незаконно проданных квартир.
Первый раз прокуратура утверждала обвинительное заключение по делу Стыниной, Гудченко и Камерзановой в марте 2018 года. Тогда адвокат Стыниной Михаил Багмет ходатайствовал о переносе дела из новосибирского суда, но ему было отказано. Но впоследствии дело вообще было возвращено в прокуратуру, а потом — на доследование в СК. В ноябре 2019 года дело поступило на рассмотрение в Центральный районный суд.

Стынину и Гудченко приговорили к 3,5 годам условно со штрафами по 500 тыс. рублей. Камерзанова получила 3 года условно и штраф в 300 тыс.

Решение пока не вступило в законную силу.


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