Новосибирское правительство уверяет, что ЛДС достроен, и показывает фото без трибун

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Строящийся в Новосибирске ледовый дворец спорта получил акт ввода в эксплуатацию. Но когда он откроется, пока не уточняется.

ЛДС на улице Немировича-Данченко получил акт ввода в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Все строительно-монтажные работы на новом спортивном комплексе, способным одновременно вмещать более 10,5 тысяч зрителей, полностью завершены. Как и было предусмотрено графиком, разрешение на ввод получено в 2022 году», — утверждается в сообщении.

При этом еще в 2021 году губернатор Андрей Травников обещал сдать дворец в сентябре 2022-го, говорил вице- премьер РФ Дмитрий Чернышенко

Дата открытия арены для зрителей не уточняется. По словам министра строительства Алексея Колмакова, это произойдет «совсем скоро». При этом первый матч на ЛДС должен был пройти еще в 2022 году, но в декабре губернатор Травников признал, что этого не произойдет.

Пресс-релиз о сдаче арены правительство сопроводило двумя фотографиями — общим планом основной арены и внутренним устройством малой арены (возможно, тренировочной), на которой нет трибун.

Ледовый дворец должен был появиться к молодежному чемпионату мира по хоккею. Строительство объекта на 10,5 тыс. зрителей изначально оценивалось в 3,5−4 млрд рублей. Затем стоимость уже выросла до 11 млрд. Арену возводят за счет средств федерального бюджета. Но после начала «спецоперации» в Украине Новосибирск и Омск лишили права на международный форум.

ГКУ «Арена», подотчетное новосибирскому правительству, заключило контракты на строительство ЛДС с ООО «ЭлинАльфа».

В начале 2022 года цена арены выросла до 13 млрд. Затем — до 14,4 млрд. Объект финансируют по национальному проекту «Демография». По словам министра Колмакова, стоимость строительства может вырасти и еще, потому что проводилась корректировка проектно-сметной документации по требованию силовых структур и Федерации хоккея РФ.

