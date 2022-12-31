Новосибирское правительство уверяет, что ЛДС достроен, и показывает фото без трибун
Строящийся в Новосибирске ледовый дворец спорта получил акт ввода в эксплуатацию. Но когда он откроется, пока не уточняется.
ЛДС на улице Немировича-Данченко получил акт ввода в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Все строительно-монтажные работы на новом спортивном комплексе, способным одновременно вмещать более 10,5 тысяч зрителей, полностью завершены. Как и было предусмотрено графиком, разрешение на ввод получено в 2022 году», — утверждается в сообщении.
При этом еще в 2021 году губернатор Андрей Травников обещал сдать дворец в сентябре 2022-го, говорил вице-
Дата открытия арены для зрителей не уточняется. По словам министра строительства Алексея Колмакова, это произойдет «совсем скоро». При этом первый матч на ЛДС должен был пройти еще в 2022 году, но в декабре губернатор Травников признал, что этого не произойдет.
Пресс-релиз о сдаче арены правительство сопроводило двумя фотографиями — общим планом основной арены и внутренним устройством малой арены (возможно, тренировочной), на которой нет трибун.
Ледовый дворец должен был появиться к молодежному чемпионату мира по хоккею. Строительство объекта на 10,5 тыс. зрителей изначально оценивалось в 3,5−4 млрд рублей. Затем стоимость уже выросла до 11 млрд. Арену возводят за счет средств федерального бюджета. Но после начала «спецоперации» в Украине Новосибирск и Омск лишили права на международный форум.
ГКУ «Арена», подотчетное новосибирскому правительству, заключило контракты на строительство ЛДС с ООО «ЭлинАльфа».
В начале 2022 года цена арены выросла до 13 млрд. Затем — до 14,4 млрд. Объект финансируют по национальному проекту «Демография». По словам министра Колмакова, стоимость строительства может вырасти и еще, потому что проводилась корректировка проектно-сметной документации по требованию силовых структур и Федерации хоккея РФ.