Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 304

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Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 304
03 Янв 2023, 06:18

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

14:40 329,5 тыс. жителей Кузбасса оказались за чертой бедности, следует из итоговых данных Кемеровостата за 2021 год. Это около 12,5% всего населения региона.

Средние доходы 47% населения составляют от 19 до 45 тыс. рублей в месяц. От 14 до 19 тыс. получают 16,5% жителей.

45-60 тыс. рублей получают лишь 7,9% жителей, более 60 тыс. — 6,5%.

13:30 Депутат Госдумы Михаил Матвеев, представляющий Самарскую область, прокомментировал гибель военных в Макеевке, среди которых были его земляки.

«В сети достаточно информации, чтобы понять преступную картину происшедшего. Снова вопрос: какие выводы? Кто понесет наказание? Или все сведется к призывам к цензуре и „Совинформбюро“ (без „сов“ и „информ“), не говоря уж о НКВД и СМЕРШ», — отметил он.

13:09 Крупнейший производитель контейнеров для перевозки сжиженного природного газа, французская инжиниринговая компания GTT объявила о приостановке работы в России. С 8 января будет приостановлено соглашение с судостроительным комплексом «Звезда», которое предусматривало создание 15 газовозов ледокольного класса.

Участие компании будет ограничено завершением проектов двух судов.

GTT — это мировой лидер по производству мембранных контейнерных систем, которые используют для перевозки и хранения СПГ.

12:59 Знаменитая российская шахматистка Александра Костенюк с 2024 года будет выступать под флагом Швейцарии,  говорится на сайте Швейцарской федерации шахмат (FSE).

38-летняя Костенюк была чемпионкой мира. В 2022-м ее признали шахматисткой года по версии Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

12:40 Стоимость проезда на некоторых популярных автобусных маршрутах в Хабаровске выросла с 40 до 45 рублей. Перевозчик Виталий Артамонов объяснил это резким ростом цен на солярку, передает Dvhab.

«Повышение проезда неизбежно, так как все зависит от стоимости топлива, комплектующих и курса доллара. А солярка в конце года очень выросла в цене. Планируем повышение на пять рублей на всех наших маршрутах. Уведомление подадим в управление транспорта Хабаровска сразу после окончания праздничных выходных», — отменил бизнесмен Артамонов.

11:40 Z-канал «Рыбарь» возложил вину за массовую гибель солдат в районе Макеевки в ДНР, в том числе на командира полка Романа Еникеева, который до мобилизации работал в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

«Мобилизованные утверждают, что ответственность лежит на командире полка полковнике Романе Еникееве, — пишет „Рыбарь“. — Мы с ними частично не согласны: вина полковника только в том, что он слепо выполнял указания вышестоящего начальства и не смог добиться расселения вверенной ему части в соответствии с реалиями фронта. Вина в трагедии лежит на командовании 1 АК НМ ДНР — к сожалению, после гибели генерала Романа Кутузова в командовании объединением стали пренебрегать здравым смыслом и развединформацией в угоду некой военной науке и целесообразности».

После начала мобилизации самарское отделение «Единой России» объявляло о том, что якобы более 300 сотрудников администрации губернатора, министерств правительства региона, муниципальных, подведомственных организаций, а также депутаты от «ЕР» были мобилизованы. «Командир полка Роман Еникеев до мобилизации работал в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Получив повестку, сразу же отправился в военкомат и был мобилизован. Еникеев считает, что каждый мужчина России — это воин, а воин должен защищать Родину», — писал «Взгляд» 30 сентября.

«Словами это не донесешь. Русский — это состояние души. Если человек чувствует, что он должен защищать свою Родину, он пойдет», — утверждал чиновник.

Ранее Минобороны РФ подтвердило гибель 63 военнослужащих. Обстрел велся из системы залпового огня HIMARS. Два снаряда из шести были сбиты средствами ПВО, утверждали в ведомстве. Среди погибших были мобилизованные, пишет «Ъ».

Главное на утро 3 января

• Двоих жителей Чебоксар приговорили к восьми месяцам ограничения свободы за повреждение инсталляции с буквой Z по статье о вандализме (ч. 2 ст. 214 УК), сообщает ОВД-Инфо*. Их обязали отмечаться в уголовно-исправительной инспекции, согласовывать поездки за город, не выходить из дома ночью и не посещать «места реализации алкогольных напитков в розлив».

Один из мужчин с бутылкой в руке ударил по инсталляции ногой и проломил ее, а его знакомый нанес несколько ударов кулаками. За этом их ранее оштрафовали по статье о «дискредитации» ВС РФ (20.3.3 КоАП).

• Замредактора газеты «Черновик» Магомеда Магомедова, участвовавший в одиночном пикете в поддержку журналиста издания Абдулмумина Гаджиева, задержан. Вместе с ним задержаны мать, отец и тетя репортера, сообщил «Черновик».

Позже всех отпустили из отделения без протоколов. «[В отделе] ничего особенного не спрашивали. Всё как обычно: зачем выходишь, что вам это дает? Перестаньте выходить», — рассказал Магомедов.

Абдулмумин Гаджиев находится в СИЗО с июня 2019 года. Его обвиняют в участии в «террористической организации и финансировании терроризма».

• Депутаты Европарламента написали письмо поддержки бывшему муниципальному депутату Алексею Горинову, приговоренному к семи годам колонии по делу о «фейках» про ВС РФ. Обращение подписали 34 парламентария.

Депутаты восхищаются смелостью Горинова, а также выражают свою солидарность с ним в его «борьбе за свободную и мирную Россию»: «Ваша сила побуждает нас объединиться и продолжить поддерживать ваш протест до тех пор, пока дети Украины не будут в безопасности, а Россия не станет свободной и мирной».

• Служба безопасности Украины заявила о причастности главы Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной к финансированию «спецоперации». Якобы именно она организовала введение рублевой зоны в занятых Кремлем территориях через указание открыть филиалы Промсвязьбанка на базе украинских финансовых учреждений.

Набиуллину подозревают по ч. 3 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность страны). 

*По версии Минюста РФ, является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.


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