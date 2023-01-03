Еще один мобилизованный новосибирец погиб в «спецоперации»

03 Янв 2023, 07:34

Число жителей Новосибирской области, погибших в «спецоперации» в Украине, продолжает расти. Стало известно о смерти очередного мобилизованного.

Житель Сузунского района Владимир Чепрасов погиб в «спецоперации», сообщила местная администрация. Прощание состоялось в Бобровском доме культуры.

По словам главы Бобровского сельсовета Зумрат Казанцевой, Чепрасову «пришла повестка», когда он находился в Якутии. «Он явился вовремя, зашел с улыбкой, получил повестку и сказал: „Если Родина зовёт, надо идти“», — утверждает она.

По словам Казанцевой, это уже второй житель Бобровки, погибший в «спецоперации». Всего в селе, по данным на 2010 год, проживало менее 1,7 тыс. человек.

Это уже пятая официально подтвержденная смерть мобилизованных из Новосибирской области.

Глава региона Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 95−96.


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Еще один мобилизованный новосибирец погиб в «спецоперации»
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