Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 305

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

17:30 «Газпром» заявил о превышении уровня суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири» в начале 2023 года.

«„Газпром“ начал 2023 год с новых исторических рекордов суточного экспорта газа в Китай по газопроводу „Сила Сибири“, — сказано в сообщении компании. — С 1 января компания вышла на принципиально новый уровень суточных поставок, предусмотренный контрактом для 2023 года. Вместе с тем, уже 1 и 3 января „Газпром“ превысил этот уровень (3 января — на 0,45%)».

15:50 Правительство РФ продлило упрощенный порядок ввоза в страну электронных устройств и оборудования до конца 2023 года, сообщила пресс-служба кабмина. По этой процедуре таможенный режим предусматривает оформление необходимой нотификации только отраслевыми российскими организациями, а не изготовителем.



«Решение позволит не допустить дефицита электроники на внутреннем рынке на фоне внешнего санкционного давления», — считают в правительстве.

15:48 Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, передает ТАСС.



15:36 Глава Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин предложил вернуться к советским «пятилеткам» и элементам плановой модели экономики. Об этом он сказал РИА Новости.

«Либеральную модель экономики, которая, и теперь это очевидно, не оправдала себя. Ведь большинство сегодняшних проблем — ее прямой результат. Пора понять: рынок сам по себе не способен решать задачи, стоящие перед государством, — утверждает Бахтизин. — Нашей стране нужно переходить к индикативному планированию. Суть в том, что в России, экономика которой остается рыночно-ориентированной, следует вводить стратегическое планирование с четким целеполаганием и системой общественно значимых индикаторов, рассчитывая, когда и что конкретно должно быть произведено, и что для этого требуется. Реализовывать такое планирование целесообразно через пятилетки».

Бахтизин родился в 1975 году. И уже в 40 лет его сделали профессором РАН, в 41-м - членом-корреспондентом РАН по Отделению общественных наук



15:30 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы поддержки предприятий легкой промышленности, по которой за счет федеральных субсидий можно будет частично компенсировать кредиты. «Решение будет распространяться на займы, взятые в 2023 году на срок до 2 лет для пополнения оборотных средств, и предусматривает возмещение 70% расходов на выплаты по процентам», — отметили в кабмине.

14:51 Минобороны РФ потребовало более 3,85 млрд рублей от ведущего российского производителя ракет-носителей — самарского АО «Ракетно-космический центр „Прогресс“». Ведомство подало два иска в Арбитражный суд Москвы, говорится в карточках дел, на которые обратила внимание Тайга.инфо.

В одном иске (на 207 млн) сказано, что он касается неустойки по госконтракту, якобы подписанному в марте 1993 года.



Из материалов второго дела следует, что иск на 3,65 млрд связан с госконтрактом, заключенным 26 сентября 2016 года. На сайте госзакупок договор с указанным номером найти не удалось, но есть десятки соглашений самого «Прогресса» с подрядчиками с тем же номером и дополнительными цифрами и буквами (вероятно, в рамках исполнения того самого контракта с Минобороны).



Минобороны направило «Прогрессу» не менее семи претензий из-за контракта. Суд пока оставил иск без движения — министерство должно представить доказательства соблюдения претензионного порядка урегулирования спора с учетом 30-дневного срока рассмотрения жалоб.

«Прогресс» называет себя ведущим российским предприятием и одним из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса. В частности, ракеты-носители «Союз-2», созданные на предприятии, используются для запуска пилотируемых и транспортных кораблей на Международную космическую станцию. Компания входит в госкорпорацию «Роскосмос».

14:17 А в Омской области часть жителей осталась без воды. Во втором по населению городе региона - Таре - отмечены аварийные отключения в частных дома по улицам Советская, Лесничество, Северная и Сибирская, а также в многоквартирном доме на Советской,128, говорится в сообщении местного «Гороводоканала».

Всего в Таре проживают около 28 тыс. человек.

Также авария произошла в Черлаке, передает «Город55». Сколько жителей там остались без воды, не уточняется. Население поселка оценивается в 10 тыс. человек.



13:51 Жители Улан-Удэ пожаловались на холод в квартирах при сорокоградусных морозах за окном. В некоторых многоэтажках похолодало до 16°С, сообщает «Байкал-Daily».

Фото vk.com/anonim_03u

13:27 Губернатор Севастополя Развожаев прокомментировал взрывы 4 января, о которых сообщали местные жители.

«Утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека. Все службы работают в штатном режиме», — утверждает чиновник.

12:33 Экспорт «Газпрома» в 2023 году может снизиться до минимального с 1980-х годов уровня, сообщил РИА Новости консультант «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин. Речь идет об объемах — примерно в 60 млрд кубометров.

Еще пять лет назад «Газпром» поставил в дальнее зарубежье рекордные 200 млрд кубометров газа.

12:20 Телеграм-канал «ЧП Севастополь» сообщает о взрывах в городе. «Район Фруктового, громыхнуло так, что окна затряслись. Какой-то сильный хлопок в районе Солдатского», — передает канал 4 января.

Ранее, в ночь на 4 января, губернатор Севастополя Михаил Развожаев утверждал, что

«работает система ПВО»: «По предварительным данным над морем сбит БПЛА». Но новых сообщений у него с тех пор не появлялось.

11:16 Похороны последнего председателя Верховного совета РСФСР Руслана Хасбулатова пройдут в Грозном 5 января. О смерти политика стало известно в ночь на 4 января.

Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном. Окончил юридический факультет МГУ, а затем — аспирантуру экономического факультета вуза, защитил кандидатскую диссертацию и докторскую. В мае 1990 года был избран народным депутатом РСФСР. Он стал первым вице-спикером. В 1991 году он поддержал президента РСФСР Бориса Ельцина в борьбе с путчистами, среди которых был ряд руководителей из ЦК КПСС, КГБ и правительства страны.

Хасбулатов призвал ко всеобщей бессрочной забастовке. Госпереворот провалился. В октябре Хасбулатов стал председателем Верховного совета. Но уже в 1992 году у Хасбулатова, которого поддерживало большинство в парламенте, вместе с вице-президентом Александром Руцким начался конфликт с Ельциным из-за недовольства народными избранниками экономической политикой Белого дома. Ельцин решил обойти Конституцию и подписал указ о роспуске парламента и назначении выборов в непредусмотренное законом Федеральное собрание. В ответ Верховный совет принял решение об отставке президента.

Федеральные власти силой подавили парламент. Здание совета было расстреляно из танков прямо во время чрезвычайного съезда народных депутатов. Уже тогда Ельцин опирался на выходцев из КГБ Сергея Степашина и Александра Коржакова.

Хасбулатов и ряд его сторонников были задержаны. Он содержался в «Лефортово», выпущен по амнистии в 1994 году. С тех пор был заведующим кафедрой мировой экономики в Российском экономическом университете имени Плеханова, занимался общественной деятельностью, в том числе выступал переговорщиком во время чеченского конфликта.

11:03 В Казахстане из-за непогоды закрыты дороги республиканского и областного значения. Всего движение ограничено по 109 магистралям.

В аэропортах Алматы и Астаны задерживаются рейсы. «Из-за неблагоприятных метеорологических условий на территории всей страны возможны задержки и отмены рейсов», — также сообщили в компании Air Astana.

10:26 Официальное количество погибших при атаке на пункт дислокации в Макеевке выросло с 63 до 89. Об этом заявили в Миноброны РФ. Среди погибших были мобилизованные, сообщалось ранее.

«Среди погибших — заместитель командира полка подполковник Бачурин», — добавили в ведомстве.



Главное на утро 4 января

• Российские военные ранили жителя Борисовского района Белгородской области. В него выстрелили якобы потому, что он не остановился на предупреждение часового, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Местный житель получил огнестрельное ранение в ногу. Мужчина доставлен в ближайшую больницу, Грайворонскую ЦРБ, в тяжелом состоянии. <…> О точных деталях произошедшего предстоит разобраться следственным органам, ФСБ и Министерству обороны РФ, в том числе в том, почему он находился в это время на приграничной территории и зачем пошел к военным», — написал Гладков в телеграме.

• В Архангельске задержана 19-летняя студентка Олеся Кривцова. На нее ранее завели дело о повторной «дискредитации» армии (ч. 1 ст. 280.3 УК) и о публичном «оправдании терроризма» (ст. 205.2 УК) — суд избрал ей меру пресечения в виде запрета использования связи, интернета и почты, несмотря на требование обвинения об аресте. Но 3 января девушку прямо на улице забрали в Следственный комитет.

«На имя Олеси были взяты билеты по России. Ни она, ни ее мать и другие близкие люди этого не делали. Сейчас в СК они ждут конвоя, чтобы доставить Олесю в ИВС. Завтра [4 января], видимо, будет суд по переизбранию меры пресечения», - говорится в группе поддержки Олеси.

30 мая Кривцову оштрафовали на 30 тыс. рублей по статье о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3) из-за антивоенной листовки. А в декабре на нее завели уголовное дело по двумя статьям по репоста во «ВКонтакте» чужой публикации и сторис про Крымский мост.

• Семьи убитых в «спецоперации» росгвардейцев и полицейских получат по 5 млн рублей, говорится в новом указе Путина. Получившим ранение, контузию или травму обещано по 3 млн рублей.

Кроме того, один день службы на присоединенных Кремлём территориях будет засчитываться за два. Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

• Министр обороны Сергей Шойгу должен до 1 февраля отчитаться об обеспечении воинских частей и подразделений, участвующих в «спецоперации», вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами, следует из нового указа Путина.

Президент также поручил подключать гражданские больницы к лечению раненных и обеспечить к 1 февраля показ «документального кино» о «спецоперации» в кинотеатрах.

*По версии Минюста РФ, является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.