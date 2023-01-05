Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 306

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

17:21 Жительнице Кузбасса Марии Гриненко сообщили о гибели ее мужа Владимира в районе «спецоперации» еще в начале декабря. Он служил по контракту. С тех пор у нее так и нет официального подтверждения и никаких других новостей о супруге. «Добилась только звонка от командира бригады со словами „готовьтесь к похоронам, но подтверждения у нас никакого нет“», — рассказала она «Инциденту Кузбасс».

«Добили тем, что нарушая закон, они приостановили денежное довольствие моему мужу, оставив тем самым его семью без средств к существованию. Какое у них на то основание неизвестно, т.к. со стороны руководства части сейчас полное игнорирование нас и наших вопросов, — отметила женщина. — А, насколько я знаю, все это незаконно! Ведь вполне возможно, что человек попал в плен. Ну хотя бы потому это можно предполагать, что нет официальной информации о смерти. А если никто вообще не пытается что-то выяснить — как Министерство обороны будет знать, что его нужно внести в число тех, кого возможно обменять».

У нее грудной ребенок.

16:02 Задержанного в Новосибирске на одиночном пикете Кирилла Мухортикова отпустили из полиции с протоколом о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП), сообщает телеграм-канал «Гражданские репортеры Сибири».

15:55 Омский губернатор Александр Бурков подтвердил пожар в палаточном лагере для мобилизованных. Ранее видео возгорания опубликовали сами военнослужащие.

«Полностью выгорела одна палатка, ещё две пострадали. Помещения мобилизованных оснащены огнетушителями, дежурные вовремя отреагировали на ситуацию — разобрали рядом стоящие палатки до приезда пожарных, — рассказал Бурков. — Бойцам, палатки которых сгорели, уже выдали на руки восстановленные паспорта и военники. Ребят сразу переселили в другие помещения, выдали им новые комплекты одежды и обмундирования».

Предварительная причина возгорания — «искра от печи, которой отапливалась одна из палаток». Огонь заметил дежурный, который и вызвал наряд.

14:25 В Новосибирске на площади Ленина задержан мужчина, вышедший в одиночный пикет. У него был плакат со словами «Нет <…>. Остановите это безумие».

Полицейский не представился и сразу увел мужчину в опорный пункт. Его увезут в Центральный отдел полиции. Видео и фото опубликовал телеграм-канал «Гражданские репортеры Сибири».

13:18 Членов независимого профсоюза водителей скорой помощи в Новосибирске оставили без работы на новогодние праздники. Решение приняло руководство областного госучреждения «Медтранс», в котором работают водители скорой помощи правого берега города, сообщает НГС.



При этом работа в праздничные смены должна оплачиваться по повышенной ставке.

«У меня, например, выходные с 1 по 9 января. А весь мой экипаж работает согласно утвержденным годовым графикам, — рассказал профсоюзный активист Александр Чиглин. — Так же и в смене [двух других членов профсоюза] Калашникова и Шимкова. Я звоню директору и говорю: „Вы опять собираетесь воевать с членами профсоюза?“ Мы же до сих пор судимся с директором по премиям, которые в конце 2021 года у членов профсоюза были в несколько раз меньше, чем у остальных. И мы вот втроем постоянно ходим на эти суды. <…> Если смотреть по тем годам, то мы за этот январский период теряем от 10 до 15 тысяч рублей. Потому что в январе рабочих часов мало, а идет дополнительная оплата за переработку [в праздничные дни]. Такая ситуация еще в мае. Но он [директор] сказал нам, что мы и в мае так будем отдыхать».

Директор «Медтранса» Александр Леонтьев утверждает, что потерянную часть зарплаты профсоюзным активистам нужно воспринимать как отдых: «Это, наоборот, как поощрение — норма поощрения. Они девять дней могут смело отдохнуть после трудного тяжелого года, набраться сил и вновь идти в новый год».

Отметим, что Леонтьев, по данным сервиса «Контур.Фокус», несмотря на то, что возглавляет госучреждение, также владеет магазином велосипедов и товаров для них «Дармакс» и руководит этой же фирмой.

12:27 Госагентство РИА Новости утверждает, что «первая группа бывших заключенных, участвовавшая в спецоперации в качестве добровольцев в группе „Вагнер“, завершила свой полугодовой контракт». С них сняты все судимости, пишет издание со ссылкой на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.



Агентство также распространило видео с Пригожиным и людьми, у которых замазаны лица.

«Отработали контракт свой, с честью отработали, с достоинством, одни из первых… Первые. Отработали так, как мало кто работает», — сказал бизнесмен.

Пригожин также сказал, что «немножко осталось». На вопрос о планах, люди с замазанными лицами сказали: «Отдохнуть и назад вернуться».

«Ног лишились они, поэтому общество должно относиться к ним с глубочайшим уважением, а законы они нарушать не должны, — также говорит Пригожин на видео, но снятом уже в другом помещении и в другой одежде. — Но, если ты увидел человека, который приехал после <…> [спецоперации], а перед этим сидел в лагере и записался добровольцем <…> надо понимать, что они абсолютно полноценные члены общества. <…> Много не бухай, наркотики не употребляй, баб не насилуй <…> Не бедокурим, милиция к вам должна относиться с уважением».



12:20 «Спецоперация» и мобилизация, объявленные Путиным, негативно отразились на работе, ее поиске и состоянии бизнеса, считают более 60% опрошенных новосибирцев. Только 3% разглядели в этом пользу для их компании.

Все подробности читайте здесь.

11:15 Полиция арестовала двоих россиян в Таиланде за незаконное попрошайничество на улицах города Сураттхани. Речь идет о 36-летнем Евгении Малахове и 32-летнем Александре Куликове, передает thethaiger.

У россиян были таблички, на которых говорили, что они «бегут от <…> [спецоперации]» и не хотят туда возвращаться. Они просили у прохожих денег. В полиции мужчины рассказали, что приехали в Таиланд 9 декабря и у них кончились средства.

«Правительство [Таиланда] считает прибывающих из России туристами, а не беженцами, спасающимися от продолжающегося российско-украинского конфликта, — напомнило издание. — <…> С сентября поток россиян в Таиланд вырос в семь раз. Этой зимой Таиланд предоставляет 45-дневное пребывание для туристов из России и других стран, имеющих двусторонние соглашения с Таиландом, с продленным освобождением от визы по прибытии».

thethaiger.com

10:39 McDonald’s намерен уйти из Казахстана, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. На фоне начатой Путиным «спецоперации» и санкций, которые порушили многие экономические цепочки, бизнес не мог закупать мясные котлеты у местных или европейских поставщиков, поскольку повышение цен и транспортных расходов ведут к убыткам.

А покупать у российских поставщиков McDonald’s запретил местному франчайзи ТОО «Food Solutions KZ».

Кроме того, ситуацию с сетью ресторанов в Казахстане осложняет задержание в марте 2022 года совладельца франшизы Кайрата Боранбаева. Агентство называет его родственником экс-президента Нурсултана Назарбаева, с наследством которого пытается бороться новое руководство страны после акций протеста, переросших в беспорядки в январе 2022-го

Рестораны McDonald’s в Казахстане закрылись с 18 ноября. Руководство компании объяснило это ограничением поставок, а источники Reuters отмечали, что работа временно приостановлена из-за разрыва связей с российскими компаниями и исчерпания запасов. В министерстве торговли республики в декабре говорили, что ТОО «Food Solutions KZ» работает над восстановлением работы сети, писала «Власть».

10:27 Вторая партия томских мобилизованных отправлена в зону «спецоперации» из омского лагеря. Об этом сообщается в группе «Мобилизованные Томск». Вместе с томичами, в частности, отправили призванных по мобилизации из Хакасии.

Кроме того, по сведениям Тайги. инфо, из Новосибирской области с шиловского полигона в ближайшее время должны отправить два эшелона мобилизованных (по другой информации, один уже отправили). Читатель также сообщил редакции, что второй эшелон якобы могут отправить в один из городов Беларуси на границе с Украиной.

Главное на утро 5 января

• Умер военный корреспондент РИА ФАН Кирилл Романовский. Его друг, сотрудник издания Аббас Джума также опубликовал видео, на котором о смерти Романовского высказывается владелец РИА ФАН и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он назвал умершего своим товарищем.



Имя Кирилла Романовского стало известно после убийства российских документалистов Александра Расторгуева, Кирилла Радченко и Орхана Джемаля в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в 2018 году. Туда они поехали снимать документальный фильм про ЧВК «Вагнер». По сведениям расследователей, именно Романовский передал журналистам контакты некоего фиксера по имени Мартин, который якобы должен был помочь им с организацией съемок, но, когда журналисты ехали на встречу с ним, их убили. Мартин мог быть выдуманным, а всю дорогу за журналистами могли следить люди, связанные с Пригожиным, пришли они к выводу.

У Романовского могла быть опухоль мозга.

• В Белгородской области перестанут утеплять фасады многоквартирных домов за счет бюджета. Об сообщил замгубернатора региона Константин Полежаев.



«Были деньги, был дополнительный доход у области. Эта программа могла реализовываться. К сожалению, все слышали, губернатор об этом говорил — сегодняшняя ситуация достаточно сложная с бюджетом, поэтому пока эта программа приостановлена. Капремонт в рамках обязательных платежей будет продолжен, а вот утепление фасадов пока будет отложено», — признал он.

• Суд в Архангельске отправил под домашний арест 19-летнюю студентку Олесю Кривцову. Следствие просило о СИЗО. На нее ранее завели дело о повторной «дискредитации» армии (ч. 1 ст. 280.3 УК) и о публичном «оправдании терроризма» (ст. 205.2 УК) — суд избрал ей меру пресечения в виде запрета использования связи, интернета и почты, несмотря на требование обвинения об аресте. Но 3 января девушку прямо на улице забрали в Следственный комитет.

«На имя Олеси были взяты билеты по России. Ни она, ни ее мать и другие близкие люди этого не делали. Сейчас в СК они ждут конвоя, чтобы доставить Олесю в ИВС. Завтра [4 января], видимо, будет суд по переизбранию меры пресечения», — говорили в группе поддержки Олеси.

30 мая Кривцову оштрафовали на 30 тыс. рублей по статье о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3) из-за антивоенной листовки. А в декабре на нее завели уголовное дело по двумя статьям по репоста во «ВКонтакте» чужой публикации и сторис про Крымский мост.

• Путин в режиме видеосвязи из привычного места сообщил об отправке фрегата «Адмирал Горшкова» в «дальний поход». По его словам, в самом факте отплытия корабля нет ничего необычного, поскольку он часто отправляется в такие походы, но в этот раз судно оснащено «гиперзвуковыми ракетами „Циркон“».



*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

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