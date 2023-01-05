Новосибирцы получили квитанции с повышенными счетами за коммуналку

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Платежи за коммунальные услуги в Новосибирске резко выросли. В основном, повышение цен произошло за счет тепла и горячей воды. В следующем месяце жителей ожидает еще один «подарок» в виде увеличения взносов на капремонт почти на 25%.

Жители Новосибирска получили квитанции на оплату коммунальных услуг за декабрь 2022 года. Расценки резко выросли, рассказали Тайге.инфо жители из разных районов города, поделившиеся платежками.

В среднем, по подсчетам редакции на основе имеющихся данных, расценки повысились на 10−15% по сравнению с ноябрем. С начала 2022 года платеж за коммунальные услуги, по сведениям Новосибирскстат, вырос на 20,1% (без учета тарифов управляющих компаний и затрат на вывоз мусор).

Особенно серьезно подорожали отопление и горячая вода. В одном из случаев с 1,8 до 2,8 тыс. рублей (на 55,5%). НГС рассказал о жителях, получивших платежки с суммами, которые даже в три раза превосходят те, которые они заплатили по итогам декабря 2021 года.



Напомним, что с 1 декабря в России выросли тарифы ЖКХ. По постановлению федерального правительства, средний уровень повышения платы по регионам должен был составить 9%. Но в разных субъектах сложилась разная ситуация, например, для жителей Новосибирска по решению губернатора Андрея Травникова тарифы в среднем увеличились на 11%.

Отопление и горячая вода подорожали на 11,9%. Эти средства собирает с населения «Сибирская генерирующая компания» (представительство — «Новосибирская теплосетевая компания»). Холодное водоснабжение — на 12%, водоотведение — на 17% (эти услуги для большей части горожан оказывает МУП «Горводоканал» под руководством депутата заксобрания от «Единой России» Юрия Похила).

Тариф на газоснабжение вырастет на 10%, на электроснабжение — на 9,1%.

Более того, губернатор Травников повысил сборы с населения на капитальный ремонт многоквартирных домов почти на 25%. Эту нагрузку жители ощутят, когда получат платежки за январь 2023 года.

