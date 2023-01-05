Шлепну и закопаю в лесу: как пьяный офицер из Бурятии издевался над контрактником

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Командир роты из Бурятии признан виновным в пытках военнослужащего. Он вывез его в лес, где несколько раз выстрелил в него и угрожал убить. Но офицер отрицает вину.

Летом 2022 года Улан-Удэнский гарнизонный военный суд приговорил старшего лейтенанта В РФ Андрея Николайчука к 3,5 годам колонии общего режима за превышение полномочий (пункты «а», «б» ст. 286 УК). Под Новый год телеграм-канал пресс-службы военных судов Сибири назвал публикацию об этом деле самой популярной в 2022-м. Тогда суд рассказал о преступлении лишь кратко, теперь же опубликован приговор первой инстанции, в котором есть множество подробностей.

Днем 20 августа 2021 года контрактник по фамилии Волосатов помогал с ремонтом крыши дома своей матери. Вечером за ним приехали двое военнослужащих из его части. Они заявили, что ему нужно вернуться в расположение по приказу командира роты Андрея Николайчука.

На следующее утро молодой человек смог позвонить матери и рассказал, что пристегнут к батарее в казарме за одну руку, а перед этим Николайчук увез его в лес, где избил и стрелял в него.

В суде потерпевший военнослужащий пояснил, что сослуживцы увезли его из дома матери не в часть, а к дому Николайчука. Офицер, по его словам, был пьян. Он приказал подчиненным солдатам сесть в его машину, а за рулем был один из тех, кто забирал Волосатова.



Мужчину увезли в лес. Там Николайчук стал «предъявлять претензии по поводу неприбытия на службу», достал пистолет и выстрелил прямо возле уха военнослужащего. Волосатова оглушило, он схватился рукой за ухо. Затем офицер ударил рукояткой пистолета по руке, которой подчиненный закрывал ухо, а потом — просто в ухо.

Николайчук говорил, что «шлепнет» мужчину, «закопает в лесу и ему за это ничего не будет». После этого офицер выстрелил Волосатову в правую ногу, рассказывал тот суду. Он рухнул на землю, Николайчук требовал встать, но тот не мог и получил новые удары в голову.

Обвиняемый защелкнул наручники на левой руке военнослужащего и приказал сопровождавшим пристегнуть его к дальней батарее казармы, когда они вернуться в часть. В расположение приехали уже около двух часов ночи, подчиненные Николайчука выполнили приказ.

Другие допрошенные в суде сослуживцы подтвердили, что видели мужчину пристегнутым к батарее в казарме. Один из них и дал ему телефон, чтобы позвонить матери.

На утро Волосатову стало только хуже. Его отвезли в травмпункт в Улан-Удэ, где медики подтвердили пулевое ранение. Причем в госпиталь мужчину отвозил тот военнослужащий, который по приказу Николайчука и пристегивал его к батарее. Он даже заявил доктору, что сослуживец якобы пострадал «на учениях от взрыва».

Но как только сопровождавший ушел, солдат рассказал, что в него стрелял командир. Врач сообщила в полицию о преступлении.

Сам Николайчук полностью отрицает вину. Он утверждал, что в лесу просто «беседовал» с контрактником, не стрелял в него и не избивал, а также не пользовался наручниками. При этом «беседа» продолжалась, по его словам, «35−40 минут». О том, что у Волосатова «что-то с ногой» он якобы узнал только на следующее утро.

Улан-Удэнский гарнизонный суд приговорил Николайчука к 3,5 годам колонии общего режима и лишила воинского звания. Решение устояло в апелляции. Сейчас дело рассматривает Кассационный военный суд в Новосибирске.