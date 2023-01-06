Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 307

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

17:22 Одним из тех заключенных, кому за службу пообещал помилования основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, оказался Дмитрий Карягин, установило «Агентство». В январе 2014 года он убил свою 87-летнюю бабушку, ветерана Великой Отечественной войны, в Казани.

По версии следствия, мужчина уговорил бабушку продать квартиру за 820 тыс. рублей, затем вывез ее в гараж, где ударил молотком по голове. Своим же родственникам Карягин говорил, что она переехала в Украину. В 2016 году Карягина приговорили к 14,5 годам колонии строгого режима.

Журналисты обратили внимание, что 5 января Карягин впервые за четыре года, с момента ареста, опубликовал запись на своей странице во «ВКонтакте»: «В Анапе на реабилитации после ранения 480 метров до моря круто ско дамой» (орфография сохранена).

Ранее журналисты установили и других заключенных, с которых, по словам создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сняли судимость за участие в «спецоперации». Среди них признанные виновными в убийствах, разбоях, участии в организованных преступных группах и производстве наркотиков.

16:45 Режиссер, а ныне ведущий «Бесогона» Никита Михалков попал в реанимацию одной из московских больниц. Его перевезли из больницы №67 в тяжелом состоянии с ковидной пневмонией, передает Baza.



При этом, представители Михалкова утверждают, что у него обычный грипп.

15:26 Профсоюз Новосибирского государственного университета подал несогласие с новыми правками правил внутреннего распорядка вуза, заметила «Гроза Новосибирск». По ним студентам пытаются запретить уклоняться от постановки на воинский учет и мобилизации, а также нарушать законодательство о митингах и «дискредитировать» ВС РФ, потому что это якобы будет иметь «негативные юридически значимые последствия для НГУ, его работников и обучающихся».

Такие пункты недавно внес ректор, депутат регионального заксобрания Михаил Федорук.

«Профсоюз НГУ подал мотивированное несогласие с последним пунктом правок. Он считает, что распространение правил внутреннего распорядка за пределы университета не соответствует федеральному закону об образовании», — пишет издание.

15:07 Экс-премьера Дагестана Магомеда Абдуллаева сбили насмерть в Махачкале. Бывшего главу правительства республики сбил автомобиль «Нива», за рулем которого был 55-летний житель Кизилюрта, утверждает источник ТАСС в правоохранительных органах.

По данным МВД, экс-чиновник якобы переходил дорогу вне зону пешеходного перехода. Он скончался в больнице.



Абдуллаев возглавлял правительство Дагестана в 2010—2013 годах, был членом «Единой России». До этого был советником президента республики Магомедсалама Магомедова. После отставки работал ректором Дагестанского государственного педагогического университета.

14:28 Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных стране частях Донбасса и Запорожской областей, передает ТАСС.

13:45 Политолог Константин Калачёв рассуждает о причинах провала модернизации и демократизации России.

«Одни ссылаются на крепостное право, [Эдварда] Бэнфилда и „крестьянские установки“ большинства российского общества. По Бэнфилду узкий радиус доверия крестьянских сообществ, применение категорий добра и зла только к членам семьи, но не ко всем остальным, неготовность защищать интересы группы, выходящей за пределы семьи, мешают горизонтальным связям и коллективным действиям, — напомнил Калачёв в своем телеграм-канале. — Кто-то валит все на номенклатуру, которая просто перекрасилась. Кто-то упрекает интеллектуалов, которые отдавали права и свободы и не претендовали на власть, довольствуясь ролью обслуги. А я бы кинул камень в огород крупного бизнеса 90-х — начала 2000-х».

«Их [бизнесменов] жадность, недальновидность и внутривидовые разборки сыграли немалую роль в том, что в итоге бизнесменов отодвинули от политики и власти, — считает политолог. — Власть вырастила своих, новых, гиперлояльных. Мне в 90-е и начале 2000-х довелось пообщаться со многими тогдашними олигархами. С некоторыми даже удалось поработать. Леса за деревьями они за редким исключением не видели. А кто увидел, тот предпочел спрятать свои либеральные ценности, принципы и амбиции подальше, чтобы встроиться в нынешнюю систему».

12:37 Троих жителей Челябинской области обвинили в покушении на диверсию (ч. 3 ст. 30., ч. 1 ст. 281 УК), утверждают «Интерфакс» и «Первый областной» со ссылкой на источники. Их якобы задержали «при попытке вывода из строя тяговой подстанции одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги».

В пресс-службе регионального УФСБ подтвердили факт задержания. Центральный районный суд Челябинска арестовал жителей на два месяца. Никаких других подробностей не приводится.

12:33 Трое молодых людей задержаны в Ростове-на-Дону якобы по подозрению «в намерении поджечь военкомат», утверждает Baza.



Сотрудники ФСБ задержали 21-летнего «Ахмеда Р.», а также 17-летнего студента колледжа технологий машиностроения «Илью К.» и 17-летнего студента института управления, бизнеса и права «Ивана Б.», пишет телеграм-канал без ссылки на источник. У них прошли обыски.

11:27 Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложенное Путиным «перемирие» на Рождество. По его мнению, Кремль намерен воспользоваться режимом тишины, чтобы усилить позиции на линии соприкосновения: «Они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных» (цитата по «Ъ»).

Украинские власти изначально с недоверием отнеслись к инициативе Путина, который поручил объявить режим прекращения огня под предлогом просьбы патриарха РПЦ. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк называл предложение «циничной ловушкой и элементом пропаганды».

11:10 Первую мечеть в Хакасии так и не смогут сдать в январе 2023 года. Сроки сдвинули сразу на три года из-за подорожания стройматериалов.

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Главное на утро 6 января

• Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу объявить режим прекращения огня в Украине на 36 часов под предлогом православного Рождества (с 12:00 6 января до 24:00 7 января 2023 года по московскому времени), сославшись на просьбу патриарха РПЦ. По мнению депутата Госдумы от Забайкалья Андрея Гурулёва («ЕР») «перемирие навредит продвижению российских войск и будет грозить большими потерями ВС РФ».

В офисе президента Украины Владимира Зеленского ответили на слова Путина: «Лицемерие оставьте себе». Советник главы офиса Михаил Подоляк напомнил, что «Украина не атакует чужую территорию», а перемирие может наступить только после вывода российских войск.

• Среди группы российских заключенных, с которых, по словам создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сняли судимость за участие в «спецоперации», оказались судимые за убийство, разбой, ОПГ и производство наркотиков. Об этом пишут «Агентство» и BBC.

Ранее госагентство РИА Новости объявило, что «первая группа бывших заключенных, участвовавшая в спецоперации в качестве добровольцев в группе „Вагнер“, завершила свой полугодовой контракт». С них сняты все судимости, писало оно со ссылкой на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. При этом в УК РФ есть статья 359 УК (наемничество), по которое предполагается до 20 лет колонии).

«Много не бухай, наркотики не употребляй, баб не насилуй <…> Не бедокурим, милиция к вам должна относиться с уважением», — напутствовал заключенных Пригожин.



• В Латвии задержали шеф-редактора российского государственного издания «Sputnik Литва», гражданина Латвии Марата Касема. Его подозревают в нарушении экономических санкций Евросоюза против РФ и в шпионаже.

Суд арестовал Касема. По сообщению Delfi, служба безопасности Латвии долгое время следила за ним. Он несколько лет жил и работал в России, а в Латвию приехал в конце 2022 года.

• Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил Путину, что «призывы к миру» в Украине «должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий». Об этом сообщило агентство «Анадолу».

При этом в отчете Кремля о разговоре с Эрдоганом об этих словах не сказано. Там утверждается, что Путин подтвердил Эрдогану свою приверженность диалогу — «при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий».

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

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