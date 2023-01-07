Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 308

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

16:15 В Киселёвске и Прокопьевске Кемеровской области остался всего один детский лор. Общая численность населения в этих городах составляет около 280 тыс. человек.

«У нас в Киселёвске нет детского врача лора? Пришлось шестилетнего ребёнка с острым отитом, везти в Прокопьевск, — цитирует жительницу Киселёвска „Инцидент.Кузбасс“. — Адрес в детской поликлинике дали не точный, этой больницы уже нет. Пришлось половину города объехать, а ребёнок всю дорогу плакал. И после назначенного лечения опять везти ребёнка в Прокопьевск».

В Киселевской детской больнице ответили, что отоларингологическое отделение для детей там не запланировано. «На основании договора один раз в неделю врач-отоларинголог осуществляет профилактические осмотры. Определена маршрутизация пациентов в Прокопьевскую городскую больницу. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сказали в больнице.

15:51 Российский футбольный союз (РФС) отказывается от использования экипировки компании Adidas для национальной сборной. У нее будет новый технический спонсор, заявил агентству ТАСС президент РФС Александр Дюков.



РФС сотрудничает с Adidas с 2008 года. В августе 2021 года стороны заключили новое соглашение до 2026 года, но 1 марта Adidas приостановил договор. При этом национальная сборная осенью провела три товарищеских матча в экипировке от этого поставщика.

«Можно сказать уверенно, что в 2023 году у нас не будет формы Adidas, — сказал Дюков. — Когда будет новый партнер? В первом квартале. Сейчас проводим переговоры — будет новый технический спонсор».

14:23 В Госдуме готовят законопроект об ужесточении требований к продаже пива и увеличению акциза. Планируется, что пивом нельзя будет торговать без лицензии, сообщил член комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев («Единая Россия»).

Таким образом, напиток будет облагаться полным алкогольным акцизом. «Наша главная задача сделать так, чтобы пиво облагалось полным алкогольным акцизом, и на продукцию распространялась система ЕГАИС», — отметил депутат.

Сейчас лицензия на продажу пива не нужна, но подключение к ЕГАИС все равно нужно — там учитываются данные об оптовой закупке алкоголя у поставщика. Хамзаев уверяет, что дополнительный налог якобы поможет бороться с контрафактом пива, которого, по его версии, около 30%

«А уж сколько денег с налога можно заработать… Россиянам вряд ли понравится нововведение: налог наверняка скажется на цене пива», — комментирует инициативу единороссов «Секрет фирмы».

С 1 января власти и так существенно повысили акцизы на алкоголь. На пиво он сейчас составляет 25 рублей за литр и будет расти по рублю в 2024—2025 годах. В то время как для остального алкоголя крепостью ниже 9 градусов (кроме вина) акциз составляет 490 рублей за 1 литр безводного спирта, для алкоголя с большей крепостью — 613 рублей.

14:09 В зоне «спецоперации» нужно больше военных священников, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата РПЦ Владимир Легойда. Интервью с ним в Рождество опубликовало госагентство РИА Новости.

«Поскольку военные священники направляются в зону специальной военной операции в командировки, точное число назвать сложно. Речь идет о десятках капелланов, но, конечно, этого недостаточно, — уверяет Легойда. — И Синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами работает над увеличением числа военных священников и окончательному урегулированию их статуса, социальных гарантий и так далее. Нередко проходят и народные сборы на нужды капелланов».

Сотрудник РПЦ также утверждает, что «пацифизм — это не религиозная догма, а политическая идеология, которая, несмотря на декларации, нередко лишь разделяет людей». По его версии, церковь никогда не ассоциировала себя с пацифизмом, «жертвенное служение воина всегда получало церковное благословение, и этому не противоречит смерть князей-страстотерпцев Бориса и Глеба».

13:07 34-летний Вячеслав Погоров задержан на одиночном пикете в Новосибирске, сообщили Тайге. инфо очевидцы. Он стоял с плакатом «Нет <…>! Я за мир».

На мужчину составляют протокол по ст. 20.3.3. КоАП («дискредитация» ВС РФ).

(Напоминаем, что, работая в России, мы вынуждены цензурить некоторые надписи под угрозой репрессивных законов, подписанных Путиным 4 марта 2022 года)

Предоставлено очевидцем

12:29 Замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак встретили Рождество в Севастополе вместе с губернатором Михаилом Развожаевым (бывшим пресс-секретарем красноярского губернатора). Фото опубликовал в своем телеграм-канале Развожаев. С ними же был депутат Госдумы Дмитрий Саблин («ЕР»), который, по утверждениям провластных СМИ, участвует в «спецоперации» и командует «секретным подразделением „Каскад“», в котором якобы служат депутаты Госдумы РФ .

Путин награждал Саблина орденом, а в декабре полиция Украины нашла у него 11 квартир в Киеве.

12:04 «Клип в поддержку мобилизационных» из Куйбышева Новосибирской области опубликовало местное сообщество «Новости дня Каинск Барабинск». Видеоряд представляет собой один день женщины: поход в салон красоты, пребывание в белоснежной квартире в разных нарядах, выглядывание из окна и ожидание поезда. Все это сопровождается русским переводом песни Life in Mono британской группы Mono и перемежается кадрами мобилизации, боевых действий от Минобороны Р Ф и видом храма.

«На видео образ девушки (женщины) ждущей своего мужа со спец операции», — утверждается в сообщении.



Пользователи раскритиковали видео, предположив, что это может быть рекламой салона красоты. «Мда, в салоны красоты точно ходить не хочется, пока не для кого», — написала одна женщина. «Ага, все по салонам красоты так и бегают в ожидании мужей», — отметила другая.



«Больше на рекламу салонов, ресторана, храма походит», — добавил пользователь «Денис Иванов».

«Если честно, то хрень полная. Томная дама в идеальной квартире, после салона, в этом ролике как бельмо. От ролика не нежностью и надеждой веет, а ощущением, что это скрытая и неуместная реклама. Короче, уберите её из клипа и в принципе, получится нормально», — пишет Наталья Эртель.

10:39 Бывший замминистра энергетики РФ Анатолий Тихонов подозревается в получении взятки в размере 227 млн рублей за «содействие при заключении государственных контрактов», передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Тихонова задержали еще в 2020 году по делу о хищении не менее 603 млн рублей, выделенных для создания информационной системы. Им предъявлены обвинения в мошенничестве. В октябре 2022-го стало известно о подозрениях в получении взятки, но подробности не разглашались.

Главное на утро 7 января

• Минобороны РФ заявило, что российские войска перешли в режим прекращения огня. Вскоре после этого на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Ранее Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу объявить режим прекращения огня в Украине до 8 января предлогом православного Рождества. Власти Украины отнеслись к этому скептически, в частности президент Владимир Зеленский назвал предложение уловкой, чтобы «хотя бы ненадолго остановить наступление наших ребят на Донбассе».

• Правительство РФ решило собрать дополнительные «единовременные выплаты» с производителей угля и удобрений из-за нехватки средств на военные расходы, пишет Bloomberg со ссылкой на распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина подчиненным. В инструкция, по сведениям агентства, также говорится об увеличении дивидендов госкомпаний до 50% от прибыли.

Общая «оптимизация» бюджетных расходов должна сэкономить около 150 млрд рублей. Предполагается, что рост расходов на оборону и безопасность может быть достигнут за счет сокращения финансирования социальных программ, отмечает агентство. В то же время на переселение жителей Херсона в РФ может быть запларнировано 175 млрд рублей.

• Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам колонии условно 30-летнего контрактника Романа Каштакова по статье о самовольном оставлении части или места службы (ч. 4 ст. 337 УК). Решение опубликовано на сайте суда. Мужчина 4 июля без уважительных причин, «не желая переносить тяготы и лишения военной службы», не явился из отпуска к месту службы, сказано в приговоре.

При этом Каштаков есть в разделе «Герои Z» на сайте Минобороны. Утверждается, что он «поразил грузовик с боеприпасами, в результате взрыва которого вылетающими снарядами было уничтожено пять бронетранспортеров и более трех националистов». «КП» также писала, что Каштаков был удостоен госнаграды.

• Миллиардер Роман Абрамович за три недели до начала «спецоперации» переписал на своих детей миллиардные трасты, пишет The Guardian. Его семеро детей, самому младшему из которых девять лет, стали конечными бенефициарами активов на сумму около 4 млрд долларов.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.