Уголовное дело о халатности возбуждено из-за проблем с отоплением в Забайкалье

© МинЖКХ Забайкалья. Центральная котельная Борзи
Уголовное дело о халатности возбуждено из-за проблем с отоплением в Забайкалье
08 Янв 2023, 10:45

Уголовное дело возбуждено в Борзе Забайкальского края из-за проблем на местной котельной, из-за которых неоднократно без отопления оставались дома и соцобъекты. По данным прокуратуры, к концу декабря было зафиксировано больше 20 остановок котлов.

В Борзинском районе Забайкалья по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о халатности в связи с остановками котлов на центральной котельной, сообщает надзорное ведомство.

«По состоянию на 20 декабря 2022 года прокуратурой зафиксировано 22 остановки котлов, возникшие по причине несвоевременного проведения ремонтных работ из-за недофинансирования со стороны городского поселения „Борзинское“, — говорится в сообщении. — В результате существенно нарушены права и законные интересы потребителей коммунальных услуг, проживающих на территории поселения».

Так, прокуратура указывает на инцидент от 14 декабря, когда произошла остановка котла № 2 на центральной котельной, что повлекло предоставление услуги теплоснабжения ненадлежащего качества в 122 многоквартирных дома, 43 жилых дома частного сектора, а также социальные объекты. Причиной остановки котла послужили зашлакованность и обрушение кладки.

31 октября 2022 года в результате полной остановки работы центральной котельной без теплоснабжения оставлено 125 многоквартирных жилых домов и 48 социальных объектов.

Кроме того, 6 января 2023 года Борзинская межрайонная прокуратура направила в следственные органы постановления и материалы проверок по фактам нарушения теплового режима на другой (модульной) котельной, которая обеспечивает теплоснабжением более 1000 потребителей, проживающих в 37 многоквартирных и 35 частных домах, а также 9 социальных объектов.

Материалы направлены для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц администрации городского поселения «Борзинское» по ч. 1 ст. 293 (халатность) и должностных лиц АО «ЗабТЭК» по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), в настоящее время следственные органы проводят по ним процессуальную проверку.


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