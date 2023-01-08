Оптово-розничная база продается в районе завода «Сибсельмаш» в Новосибирске за 1,6 млрд

© avito.ru
Оптово-розничная база продается в районе завода «Сибсельмаш» в Новосибирске за 1,6 млрд
08 Янв 2023, 12:04

Торговый объект продается в Ленинском районе Новосибирска за 1,6 млрд рублей. Судя по адресу, недвижимость расположена в районе завода «Сибсельмаш».

Объявление о продаже оптово-розничная базы в Новосибирске опубликовано на сайте «Авито». Отмечается, что «компания имеет собственные помещения, на которых базируется бизнес».

«Установлена круглосуточная охрана, системы охранно-пожарной сигнализации, дымоудаления. Отопление от собственной котельной и подстанции. Находится база на первой линии федеральной трассы, имеет хорошую транспортную развязку и логистику, в наличии удобные подъездные пути с ж/д тупиком и автомобильной парковкой/стоянкой», — говорится в сообщении.

В объявлении предлагаются 10 нежилых помещений и зданий, находящихся в собственности, три земельных участка, имущественный комплекс, оборудование, товарный остаток принадлежащий клиенту, база поставщиков, контрагентов и клиентов и другое. В качестве адреса объекта указана — улица Станционная, 38с11. На Станционной, 38 находился завод «Сибсельмаш».

«Сибсельмаш» был оборонным заводом во время Великой Отечественной войны. Каждый третий снаряд для нужд фронта изготовили в цехах завода. Затем он также начал выпускать сельскохозяйственную технику и горно-шахтного оборудование. Предприятие признали банкротом в 2012 году. В разные годы «Сибсельмаш» возглавляли бывшие губернаторы Новосибирской области Виталий Муха и Василий Юрченко. «Сибсельмаш» входил в госкорпорацию «Ростех». Имущество завода ранее было продано ООО «Меркас». 

Читайте также:

Оборонные заводы в РФ банкротятся. Часть скупила семья новосибирского депутата Госдумы


Теги



Новости из рубрики:



Самое читаемое
Оборонные заводы в РФ банкротятся. Часть скупила семья новосибирского депутата Госдумы Оборонные заводы в РФ банкротятся. Часть скупила семья новосибирского депутата Госдумы
Последние материалы
08 Янв, 12:04
Оптово-розничная база продается в районе завода «Сибсельмаш» в Новосибирске за 1,6 млрд
08 Янв, 10:45
Уголовное дело о халатности возбуждено из-за проблем с отоплением в Забайкалье
08 Янв, 09:55
Пропавшего новосибирца нашли застреленным в собственной машине
08 Янв, 07:41
Аномальные морозы идут в Сибирь и на Урал
08 Янв, 07:15
Автобус с людьми загорелся в Томской области, есть пострадавшие
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования