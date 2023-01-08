Оптово-розничная база продается в районе завода «Сибсельмаш» в Новосибирске за 1,6 млрд

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Торговый объект продается в Ленинском районе Новосибирска за 1,6 млрд рублей. Судя по адресу, недвижимость расположена в районе завода «Сибсельмаш».

Объявление о продаже оптово-розничная базы в Новосибирске опубликовано на сайте «Авито». Отмечается, что «компания имеет собственные помещения, на которых базируется бизнес».



«Установлена круглосуточная охрана, системы охранно-пожарной сигнализации, дымоудаления. Отопление от собственной котельной и подстанции. Находится база на первой линии федеральной трассы, имеет хорошую транспортную развязку и логистику, в наличии удобные подъездные пути с ж/д тупиком и автомобильной парковкой/стоянкой», — говорится в сообщении.

В объявлении предлагаются 10 нежилых помещений и зданий, находящихся в собственности, три земельных участка, имущественный комплекс, оборудование, товарный остаток принадлежащий клиенту, база поставщиков, контрагентов и клиентов и другое. В качестве адреса объекта указана — улица Станционная, 38с11. На Станционной, 38 находился завод «Сибсельмаш».

«Сибсельмаш» был оборонным заводом во время Великой Отечественной войны. Каждый третий снаряд для нужд фронта изготовили в цехах завода. Затем он также начал выпускать сельскохозяйственную технику и горно-шахтного оборудование. Предприятие признали банкротом в 2012 году. В разные годы «Сибсельмаш» возглавляли бывшие губернаторы Новосибирской области Виталий Муха и Василий Юрченко. «Сибсельмаш» входил в госкорпорацию «Ростех». Имущество завода ранее было продано ООО «Меркас».

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