Оборонные заводы в РФ банкротятся. Часть скупила семья новосибирского депутата Госдумы

© Тайга.инфо. Новосибирский «15 ЦАРЗ»

Обанкротившиеся оборонные заводы в регионах РФ купили компании, связанные с депутатом Госдумы от «Единой России», узнала Тайга.инфо. Места выглядят перспективно под жилую или коммерческую застройку. А предприятие, которое выпускало в Великую Отечественную войну треть всех снарядов страны, уже не сможет этого сделать. Судя по сделкам, за продажей могут стоять экс-сотрудники самого Минобороны.

О чем текст: Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил президенту Владимиру Путину, что «переход на аутсорсинг» в 2008—2012 привел к «практическому уничтожению войсковых ремонтных органов», но с 2012 года якобы были «приняты меры по их воссозданию». Хотя реальность показывает, что именно при третьем и четвертом сроках Путина и перед началом «спецоперации» в Украине крупнейшие российские ремонтные заводы начали признавать банкротами.

На основе данных федерального реестра банкротств и ЕГРН мы выяснили, что часть предприятий продавали на торгах через связанные между собой структуры. За сделками видны семьи топ-менеджера госкомпании «Спецремонт» и депутата Госдумы от «Единой России», поддерживающего «спецоперацию».

Подмосковье

Территория 542-го завода инженерного вооружения в Нахабино под Москвой ушла с молотка. Государственное оборонное предприятия было признано банкротом в «стабильном» 2020-м, в год своего столетия. Имущественный комплекс продавали в течение 2022 года прямо во время объявленной Кремлём «спецоперации» в Украине.

Два гигантских участка завода общей площадью 25 га купила никому неизвестная новосибирская фирма «Актив». По данным сервиса «Контур.Фокус», она принадлежит Андрею Юрьевичу Бунтову (к нему мы еще вернемся ниже).

Сделку регистрировали в мае 2022 года, в разгар боев на донецком направлении. Общая сумма контракта составила 538,5 млн рублей, несмотря на то, что чистый убыток «Актива» по итогам 2021 года составил 4 тыс. рублей (до этого с 2019 года фирма вообще не показывала никакой финансовой деятельности). В июне «Актив» передал недвижимость в собственность новосибирскому ООО «Учёт», которое возглавляет Роман Игнатов, брат депутата Госдумы РФ Виктора Игнатова («Единая Россия»).

Виктор Игнатов избран в Госдуму от Новосибирской области по Барабинскому округу. Он публично поддерживает «спецоперацию» в Украине.

«Учёт» — это управляющая компания одного из крупнейших торговых центров Новосибирска «Сан Сити». Именно в нем, по сведениям Тайги.инфо, находится неформальный офис Виктора Игнатова, где он может проводить встречи. Выручка «Учёта» в 2021 году составила 566,9 млн рублей, чистая прибыль — 122,3 млн.





В конце сентября два крупных участка перешли к ООО «Армада» и ООО «Арсенал», сказано в выписках из ЕГРЮЛ. Но эти фирмы были учреждены в августе 2022 года именно игнатовским «Учётом». Более того, их зарегистрировали по месту нахождения пропускных пунктов обанкротившегося военного завода.

Расположение участков в Нахабино можно назвать привлекательным для застройщиков. Буквально в 1 км от территорий находится железнодорожная станция «Нахабино», от которой до Курского вокзала Москвы можно доехать всего за час без всяких пробок.

Недавно совладельцем «Армады» и «Арсенала» стало екатеринбургское ООО «УК „Град“», которое ранее принадлежало El Capital Group Ltd с Британских Виргинских островов. Сейчас этой фирмой владеет Максим Лобов — он возглавлял строительные компании.

Екатеринбург

В конце 2021 года прошли торги по продаже обанкротившегося АО «5 Центральный автомобильный ремонтный завод» («5 ЦАРЗ). Территория этого оборонного предприятия занимает около 15 га в микрорайоне Екатеринбурга Старая Сортировка.

Здания и землю, поделенную на три участка, купило московское ООО «Меркас» за 235,5 млн рублей. Выручка фирмы в 2020-м была 183 тыс. рублей, а по итогам 2021-го вдруг превысила 200 млн. В феврале 2022 года, за две недели до начала «спецоперации», все три земельных участка оборонного завода перешли в собственность новосибирского ООО «СанИнвест». Оно на 99% принадлежит «Учёту» во главе с Романом Игнатовым, еще 1% находится в собственности «Испытательного центра „Оргтехстрой-Новосибирск“» (принадлежит Елене Проценко). «СанИнвест» также владеет ООО «Бийский сахар», которое еще в 2017 году выкупило обанкротившийся Бийский сахарный завод.

И 22 февраля 2022 года, за два дня до введения войск в Украину, права на территорию «5 ЦАРЗ» переходят от фирмы Игнатова к ООО «Специализированный застройщик „Кульман“».

Новосибирск

Часть 1. Боеприпасов не будет

Но, судя по всему, возможная схема продажи предприятий с участием взаимосвязанных лиц не сводится только к застройщикам. Так имущество крупнейшего и обанкроченного машиностроительного завода Новосибирска «Сибсельмаш» досталось тому же ООО «Меркас», что и екатеринбургский «5 ЦАРЗ». Но пока участок площадью 10,7 га остается в собственности компании, свидетельствует выписка из ЕГРН.

«Сибсельмаш» был оборонным заводом во время Великой Отечественной войны. Каждый третий снаряд для нужд фронта изготовили в цехах завода. Затем он также начал выпускать сельскохозяйственную технику и горно-шахтного оборудование. Предприятие признали банкротом в 2012 году. В разные годы «Сибсельмаш» возглавляли бывшие губернаторы Новосибирской области Виталий Муха и Василий Юрченко.



«Сибсельмаш» входил в госкорпорацию «Ростех»

Продажа «Сибсельмаша», в отличие от профильных военных объектов, проходила публично. На него претендовало крупное оборонное предприятие «Курганприбор», но торги выиграл «Меркас» за 504 млн рублей. Новосибирские СМИ много писали о загадочной московской компании, созданной лишь в августе 2019 год, и зашедшей в город с крупной сделки, официально имея в штате одного сотрудника (по данным на 2020 год). В частных беседах местные девелоперы однозначно говорили, что речь может идти о будущей перепродаже земли под застройку.

Сейчас «Меркас» принадлежит Ген-Пи Кану и новосибирцу Евгению Гайту. На момент покупки «Сибсельмаша» фирмой владели Светлана Спыну, Алексей Пантюхин и Андрей Соседко. Только последний имеет отношение к реальному сектору в Новосибирской области и владеет крупной компанией по торговле черным и цветным металлом («Феррум»), впрочем, он уже вышел из «Меркаса».

Одним из условий продажи предприятия, входившего в федеральный список стратегических, было сохранение возможности при необходимости выпускать боеприпасы. Но СМИ писали, что имущество «Сибсельмаша» начали активно распродавать. Только летом 2022 года Минпромторг РФ заключил с «Меркасом» соглашение об исполнении условий уже прошедших торгов, сохранении целевого назначения имущества и выполнении договоров, связанных с возможными работами по гособоронзаказу.

Впрочем, судя по письму председателя совета ветеранской организации ОАО «НПО «Сибсельмаш» Виктора Расхвалова, к концу 2022 года ничего не изменилось.

«Видеосъемка, произведенная на территории ОАО „Сибсельмаш“ в октябре 2022 года, подтверждает, что имущественный комплекс „Сибсельмаш“ не только распродается, но и физически уничтожается, — цитирует Расхвалова издание облправительства „Советская Сибирь“. — Полностью снесена и выровнена площадка под зданиями литейных цехов, которые были задействованы в сплошной технологической цепочке по изготовлению снарядов. Из комплекса зданий продан на металлолом уникальный раскатной стан, предназначенный для изготовления снарядных заготовок. Подобные станки в России не производятся. Также пущено на металлолом прессовое оборудование. То есть продана или уничтожена та часть имущественного комплекса, без которой невозможно обеспечить жизнедеятельность инфраструктуры завода и выполнить оборонные задачи».

И в правительстве Новосибирской области под руководством губернатора-единоросса Андрея Травникова уже признали, что создана рабочая группа «по подготовке предложений к организации проведения реконструкции, перепрофилированию и по строительству производственных и многофункциональных объектов на территории завода». Там планируются административные и жилые здания, логистический комплекс и технопарк. Также две зоны запланированы под «промышленный комплекс» и «развитие промышленной площадки, которая в настоящее время представляет собой зону непрофильных активов», пишет «Советская Сибирь». Поручение об этом давал лично Травников, заявил заместитель министра промышленности региона Максим Останин.

Виктор Игнатов (слева) и Максим Останин, Тайга.инфо

«То есть ни о каком производстве снарядов или других боеприпасов речи даже не идет», — подчеркивает правительственное издание.

В распоряжении Тайги.инфо также есть «проект комплексного развития научно-производственного парка „Сибсельмаш“». Он в частности предполагает не только жилье и технопарк, но также рынок и образовательные учреждения.

Часть 2. Главный «Актив»

Чьи именно интересы стоят за «Меркасом», собеседники Тайги.инфо сказать затрудняются. Но в августе 2022 года на фоне летнего затишья в зоне «спецоперации» эта фирма стала совладельцем небольшого ООО «Промышленная сетевая компания» («ПСК»), зарегистрированного в Бердске с 2008 года. В тот же день другим совладельцем «ПСК» становится ООО «Актив».

Тот самый «Актив», который незадолго до этого выкупил 542-й завод инженерного вооружения в Нахабино. Эта фирма, по данным «Контур.Фокус», принадлежит новосибирцу Андрею Юрьевичу Бунтову и зарегистрирована в квартире в доме на улице Гоголя в центре Новосибирска.

Во время долгих судов вокруг банкротства и последующей продажи «Сибсельмаша» арбитраж, чтобы проверить возможную аффилированность «Меркаса» и «Ростеха», даже запрашивал сведения о «движении денежных средств по счету ООО „Меркас“, предоставившего ему денежные средства ООО „Актив“ и его директора Бунтова А. Ю.». Формулировка в материалах именно такая, то есть из нее следует, что деньги на покупку завода мог давать Бунтов.



Кстати, еще одно ООО «Актив» того же Бунтова на торгах выкупило дебиторскую задолженность «Сибсельмаша» перед десятками компаний и физлиц.

Партнером Андрея Бунтова по другим фирмам был Юрий Бунтов. А он — полный тезка бывшего представителя подразделения Минобороны РФ холдинга «Спецремонт» и управлял другим оборонным заводом Новосибирска А О «15 Центральный авторемонтный завод».

«15 ЦАРЗ» — это крупное предприятие Минобороны, занимавшееся ремонтом военных грузовиков. В декабре 2013 года завод ненадолго оказался в центре внимания федеральных СМИ из-за «спора» бизнесмена Романа Путина и Василия Юрченко, возглавлявшего тогда Новосибирскую область. Юрченко рассказал журналистам, что он назначал Путина своим советником по проекту развития завода, «но тот не смог его реализовать», поэтому был освобожден от должности. Бизнесмен ответил, что «не имел никакого отношения к данному проекту». Роман Путин приходится племянником президенту РФ Владимиру Путину.

Весной 2017 года на предприятии начались массовые сокращения. В январе 2019 года «15 ЦАРЗ» признан банкротом. В начале апреля 2022 года, когда российские войска выводили из Киевской, Сумской и Черниговской областей Украины, корпуса и землю предприятия продали за 212 млн рублей (начальная цена была 850 млн, но покупателей не находилось).

Часть имущества продавалась всего за 1 рубль. Например, два трактора, топливные колонки, мебель, тренажеры для занятия спортом, фитобочка и даже кедровая мини-парная.

А ведь еще в 2015 году представитель минобороновского холдинга «Спецремонт» Юрий Бунтов говорил, что «в июле 2013-го огромными усилиями всего коллектива нам удалось запустить коренным образом обновленное производство. Уже в июне прошлого [2014] года мы вышли на полную проектную мощность, заложенную первым этапом реконструкции».

«Тогда же мы получили ответственное задание — обеспечить новый для завода ремонт инженерной техники и топливозаправщиков, и с этим успешно справились. В конечном счете все это позволило нам довести годовой выпуск продукции до 800 миллионов рублей», — рассказывал Бунтов за два года до массовых сокращений на предприятии.

Юрий Бунтов (второй справа) на совещании с экс-полпредом Путина в Сибири Николаем Рогожкиным

В итоге «15 ЦАРЗ» выкупило ООО «УК 114 ремонтный завод средств заправки и транспортирования горючего». Несмотря на внушительное название, это, судя по отчетности за 2021 год, практически недействующая фирма с нулевой выручкой и одним штатным сотрудником. Но сейчас, по словам собеседников Тайги.инфо, производство на предприятии вновь пытаются восстановить и набирают персонал для ремонта техники. Это совпало со сменой собственников — фирмой с июня владеют Дмитрий Злобин и Александр Де. Последний — это известный дальневосточный предприниматель из влиятельной семьи корейца Ен Тяк Де, которого СМИ связывали с криминалитетом и называли «Большой Денек».

А на момент покупки «15 ЦАРЗ» «УК 114 ремзавод» владели малоизвестные люди, среди которых выделялись директор иркутского «ЦОД „Ангара“» Андрей Никаноров (партнер одного из крупных казахстанских бизнесменов Олжаса Кемалова) и экс-кандидат в мэры Барнаула Матвей Соломатин, который был конкурсным управляющим во время банкротства многих компаний в Приморье и Алтайском крае. Более того, именно Соломатин был управляющим во время процедуры банкротства еще одно новосибирское предприятие Минобороны — ОАО «114 ремонтный завод».

114-й завод находился в Мошковском районе Новосибирской области. Это обанкроченное ремонтное предприятие продали на торгах в 2017 году всего за 14 млн рублей (за 20 га земли и десятки небольших построек). Комплекс купило ООО «Био», которое принадлежит Александру Литвинову. Он, в свою очередь, долгое время был партнером владельца всё того же «Актива» Андрея Бунтова по фирме под названием «Сибинвент».

Недвижимость в Мошковском районе, тем более не в райцентре, не выглядит привлекательной для девелоперов. В итоге ее конечным владельцем после структуры, связанной с «Активом», стала фирма «Альянстерминал». Андрей Пирожков и Александр Ушаков, которым она принадлежит, после покупки ремонтного завода основали на этой же базе компанию по лесозаготовкам «Альянслес». Их партнером по «Рускитсоюз ЛК» был Циньсун Лю. Проект парка по лесопереработке в Мошковском районе поддержали на ивенстсовете при губернаторе.

Спецремонт

Всеми обанкроченными предприятиями, кроме «Сибсельмаша», управлял холдинг Минобороны «Спецремонт». В феврале 2018 года АО «Спецремонт» передали госкорпорации «Ростех», которую возглавляет Сергей Чемезов.

Поручения об «интеграции ремонтных субхолдингов Министерства обороны и промышленных компаний» давались властями в 2013—2014 году, говорилось в ответе «Ростеха» на запрос «РБК». То есть уже на третьем сроке президентства Путина и после скандала с «Оборонсервисом» Анатолия Сердюкова.

«В рамках этого процесса в феврале 2018 года в состав корпорации переданы АО „Спецремонт“ и его дочерние организации, в том числе 13 автомобильных ремонтных заводов. Обозначенные заводы на момент передачи в „Ростех“ либо уже находились в процедурах банкротства, либо были в предбанкротном состоянии», — говорили в госкорпорации.

Данные ЕГРЮЛ свидетельствую, что всего обанкротили семь из восьми заводов, учредителем которых официально значился «Спецремонт». Помимо уже названных это — хабаровский «18 ЦАРЗ» (выкупил местный предприниматель Александр Шихов), тамбовская «2048 центральная инженерная база» (купил директор компании «Магистраль-Т», специализирующейся на ремонте железнодорожных путей, Андрей Головачев), ярославский «132 ЦАРЗ» (купила фирма экс-директора завода Константина Санарова) и саратовский «9 ЦАРЗ» (торги еще идут).

За последние годы известно о банкротстве и других ремонтных заводов по всей стране. Например, в Чите, Воронеже и Башкортостане. Профильное издание «Военное обозрение» считает, что основная вина за банкротство предприятий лежит на «Ростехе». Там же утверждают, что на момент получения активов от Минобороны «90% ремонтных заводов холдинга имели признаки неплатёжеспособности или уже находились в процедурах банкротства».

Сейчас в процедуре банкротства находится и сам «Спецремонт». Корпорация признана несостоятельной еще в 2020 году, но с тех пор продолжается конкурсное производство и торги не начались. Уставной капитал «Спецремонта» оценивается в сумму свыше 21 млрд рублей.



Текст и фото Тайга.инфо

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