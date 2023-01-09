«Дело 1500 квартир»: новосибирец потребовал назвать имена людей, купивших жилье у мэрии

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Житель Новосибирска вышел на пикет с требованием обнародовать имена покупателей квартир в мэрии Новосибирска. Торговля муниципальной недвижимостью стала поводом для уголовного преследования экс-сотрудников администрации. В декабре 2022 года им вынесли приговор. Бывшим чиновникам инкриминировали несколько десятков эпизодов. Впрочем, сделок с квартирами через мэрию прошло явно больше.

Новосибирец Константин Виноградов 7 января вышел на пикет на площадь Ленина с плакатом «Прокуратура обнародуйте, кто украл 1500 квартир», следует из видео, размещенном в тг-канале гражданских репортеров Сибири. Речь, очевидно, идет о «деле 1500 квартир» — в декабре 2022 года суд по нему вынес приговор.



«Я бы хотел обратиться к прокуратуре, чтобы она обнародовала результаты расследования и рассказала о том, кто же все-таки явился выгодоприобретателем 1500 украденных квартир», — сказал вышедший на пикет новосибирец.

Он отметил, что известны несколько «исполнителей», которые были привлечены к ответственности, которые продавали эту недвижимость, но «громкие» имена владельцев жилья не разглашаются.

В конце декабря 2022 года суд признал экс-начальницу управления по жилищным вопросам мэрии Светлану Стынину, ее бывшего заместителя Андрея Гудченко и директора ООО «АД РЕМ» Елену Камерзанову виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) при продаже муниципальных квартир.

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«Суд установил, что с 1 октября 2008 года по 18 сентября 2014 года <…> [обвиняемые] путем заключения договоров купли-продажи квартир, принадлежащих мэрии по заниженной стоимости с номинальными покупателями, приобрели право на жилые помещения, принадлежащие муниципальному образованию, — сообщили в пресс--службе областной прокуратуры. — <…> Сотрудники мэрии подыскивали подконтрольных им лиц-номинальных покупателей квартир, заключали с ними договоры купли-продажи, предметом которых являлось отчуждение права муниципального образования. Тем самым сотрудники мэрии получали возможность установить свои цены на квартиры, искусственно занизив их, относительно рыночных».



Затем квартиры уже продавали реальным покупателям по рыночным ценам.



Ранее сообщалось, что чиновникам суммарно вменяли 77 эпизодов мошенничества. Изначально же в МВД говорили о 1,5 тыс. незаконно проданных квартир с 2004 года.

Основной объем муниципального жилого фонда начал формироваться в конце 1990-х. Виктор Толоконский, возглавлявший администрацию, в октябре 1998 года подписал постановление о «безвозмездной передаче» 5% площадей построенного жилья городу для расселения людей из «непригодных для проживания» домов, рассказывал Тайге.инфо один из застройщиков. Решение курировал вице-мэр Владимир Анисимов, которые позднее работал вместе с Толоконским в областном правительстве.

В 2003-м президент Ассоциации строителей и инвесторов Новосибирска Константин Боков писал мэру Владимиру Городецкому, что «официально отказывается» исполнять постановление (копия есть в редакции). Глава города отменил документ только в 2005 году, изменив схему — власти смогли заключать контракты с застройщиками «на добровольной основе» о покупке 10% жилплощади по себестоимости.

Квартиры предназначались не только для переселения из аварийных домов и пополнения доходов города, но и для улучшения «условий работников» бюджетной сферы и предоставления жилья льготникам, следует из документов мэрии.

Как писала Тайга.инфо свои жилищные условия, купив жилье у мэрии, изменили семьи чиновников, депутатов, силовиков и прокурорских работников. Однако громкие имена в уголовное дело не попали. Квартиры таким владельцам порой продавались в рассрочку и по весьма скромным ценам.