Дрова подорожали вдвое в Алтайском крае

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Стоимость дров в Алтайском крае выросла почти в два раза, заявили в региональном отделении КПРФ. Жители также возмущены резким увеличением тарифов ЖКХ и подписали коллективное обращение к премьер-министру РФ.

«По итогам 2022 года стоимость одного кубометра дров выросла почти в два раза — теперь в Алтайском крае одни из самых дорогих дров в Сибири», — заявили в алтайском крайкоме КПРФ.

Жители вынуждено брать кредиты на покупку угля и дров, отметили в партии.

В то же время, по данным Росстата на ноябрь 2022 года, кубометр дров в Алтайском крае подорожал по сравнению с декабрем 2021-го лишь на 11%. Но эти данные не соответствуют реальным расценкам, которые публиковал в июле Алтайкрайстат — тогда кубометр дров подорожал с 2 тыс. до 2,8 тыс. рублей (на 43%), писала Тайга.инфо.

Кроме того, жители Алтайского края возмущены ростом тарифов ЖКХ. Они собрали более 3 тыс. подписей под обращением к депутату Госдумы Марии Прусаковой (КПРФ) и председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по поводу расценок.

«Сбор подписей проходил в новогодние каникулы в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Белокурихе, Заринске. Жители этих городов требуют отменить постановление правительства от 14 ноября прошлого года, поднявшее тарифы второй раз за год, лишить губернатора края права поднимать предельно допустимый индекс тарифов, ограничить рост тарифов на каждую из услуг ЖКХ отдельно», — рассказали в КПРФ.

По мнению авторов обращения, губернатор Алтайского края Виктор Томенко («Единая Россия») ни разу не воспользовался правом понизить порог роста тарифов. В письме также отмечен износ водопроводных и тепловых сетей, неисправность котельных, проблемы с утилизацией твердых бытовых отходов.

