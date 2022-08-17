Уголь дорожает для населения Сибири. Дрова в части регионов резко подскочили в цене

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Жители регионов Сибири столкнулись с серьезным подорожанием угля для частных домов, несмотря на снижение объемов экспорта топлива. В отдельных регионах резко выросли цены на дрова. В преддверии холодов стоимость может увеличиться сильнее.

Тонна угля в России в среднем подорожала в январе-июле 2022 года на 9,5%, говорится в материалах Росстата. В регионах Сибири, где добываются значительные объемы твердого топлива, цены, по официальным данным, растут чуть медленнее, выяснила Тайга.инфо.

В Новосибирской области тонна угля в декабре 2021 года стоила, в среднем, 3,6 тыс. рублей. В июле 2022-го она уже оценивается в 3,9 тыс. (рост на 8,5%). При этом на «Авито» можно найти объявления о продаже тонны угля в регионе и за 4,2−4,5 тыс.

В Кузбассе, где добывается больше половины всего российского угля, тонна топлива для населения подорожала с 1399 до 1524 рублей (на 8,9%). Эти цены не учитывают доставку населению. На «Авито» же тонну угля уже предлагают привезти по 2,5−3 тыс. рублей (но чем больше объем, тем будет дешевле).

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«Рост розничных цен на уголь для населения обусловлен ростом рыночных цен реализации угля, инфляционными процессами, вызванными увеличением стоимости расходов на реализацию, хранение, погрузку-разгрузку угля, провозной платы (железнодорожных тарифов) и других факторов», — утверждают в региональной энергетической комиссии правительства Кемеровской области.

Самый дорогой уголь в Сибири оказался в одном из беднейших регионов страны — Республике Алтай. Тонну продают в среднем за 4,8 тыс. рублей. В декабре 2021-го она стоила 4,4 тыс.

Алтайский край также среди лидеров по стоимости угля для жителей. Тонна за полгода подорожала с 4,2 до 4,3 тыс.

«Судя по информации СМИ, которые ссылаются на официальный ответ из регионального минстроя, „средний чек“ компенсации гражданам, приобретающим сильно подорожавший уголь, в Алтайском крае на сегодняшний день составляет чуть больше 500 рублей на домовладение. То есть пока, как говорится, гора рожает мышь, — отметил глава Сибирского сельсовета края Олег Боронин. — Я, честно говоря, думал, что минимум будет в два раза больше. Тоже мёртвому припарка, но все же».

Но даже такой помощью, считает Боронин, нужно пользоваться: «Моя позиция такая: дают — бери, пакет документов не такой уж сложный, мы поможем все это оформить организованно, с паршивой овцы — хоть шерсти клок».

Алтайский чиновник также прогнозировал «вероятный дефицит твердого топлива». Хотя страны Евросоюза и Великобритания с 10 августа отказались от поставок российского угля. Они забирали более 20% экспортного топлива. В 2021 году экспорт каменного угля из Сибирского федерального округа, по данным таможни, составил 163,7 млн тонн (13,3 млрд долларов США).

В 2022 году на фоне санкций статистику по экспорту в России публиковать перестали. Ранее и власти, и сибирские угольные компании заявляли о намерении переориентировать экспорт в страны Азии. В мае-июне сибирскому бизнесу пришлось сократить добычу угля из-за проблем с экспортом, сообщал Банк России в июльском отчете. Так, в мае по сравнению с 2021 годом добыча угля в Кузбассе снизилась почти на 11%, угольный экспорт — на 23%.

В конце 2021 года регионы Сибири столкнулись с небывалым дефицитом угля для отопления домов. Поставщики могли существенно увеличить продажи за границу, в том числе в Китай, на фоне высоких цен и поручения президента России Владимира Путина, говорили собеседники редакции. Региональные власти списывали всё на проблемы с логистикой, существенный рост цен на перевозки и даже отсутствие топлива на рынке. Из-за подорожания угля жители частного сектора и сельских районов вынуждены были топить дровами, которые в общем объеме выходят значительно дороже.



На этом фоне в некоторых регионах начали дорожать и дрова. Средняя цена кубометра в Новосибирской области с декабря 2021 года по август 2022-го выросла с 1145 до 1239 рублей (на 8,2%). Похожая ситуация в Томской, Кемеровской областях и Хакасии.

Сильнее всего дрова подорожали в Алтайском крае — с 2 тыс. до 2,8 тыс. рублей за куб (на 43%). В Красноярском крае — с 2 до 2,6 тыс. рублей (31%). И это при том, что средняя цена кубометра дров в РФ сейчас около 1,7 тыс., говорится в данных Росстата.

В Омской области цена кубометра дров с декабря к августу снизилась с 1,8 до 1,7 тыс. рублей. По Забайкальскому краю у Росстата нет данных за 2022 год (в декабря 2021-го 1 куб. метр оценивался в 2 тыс. рублей, и, по данным действующих объявлений «Авито», дрова продают за 1,9−2,5 тыс).

Подготовил Ярослав Власов