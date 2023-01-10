Новосибирский вице-премьер потребовал денег от поставщика бальзамов

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Новосибирский вице-премьер Андрей Клюзов требует более 5 млн рублей от алтайской фирмы, которая продает бальзамы и фиточай.

Полный тезка заместителя новосибирского губернатора Андрей Клюзов подал иск к ООО «НПФ „Алтайский букет“». Он потребовал 3 млн в качестве долга по договору займа, а также 1,76 млн рублей процентов и 386,4 тыс. рублей пени, говорится в материалах дела на сайте арбитража.

«В ходе рассмотрения дела суду стало известно, что Клюзов Андрей Анатольевич на

момент поступления иска и на момент принятия судом искового заявления к

производству не имел статуса индивидуального предпринимателя, — сказано в решении. — Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о том, что дело подлежит

рассмотрению судом общей юрисдикции».

Сейчас иск зарегистрирован в Центральном райсуде Барнаула. Заседание назначено на 18 января.

«Банкфакс» подтвердил, что речь идет именно о новосибирском вице-губернаторе Клюзове.

ООО «НПФ „Алтайский букет“» выпускает бальзамы, травяные чаи, соки, морсы, фруктово-ягодные начинки для молочной, кондитерской и хлебопекарной промышленности, а также для производителей мороженого. Выручка фирмы в 2021 году составила 72,2 млн рублей. Чистая прибыль — около 400 тыс.

Компания, по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Михаилу Казакову. Ее основатель — бывший глава Новоалтайска Сергей Мухортов. В 2013—2014 годах фирма участвовала в госзакупках «Федеральной пассажирской компании» на поставку безалкогольных бальзамов, но контракты с ней не подписали.

Андрей Клюзов — известный политтехнолог «Единой России». Он родился в 1977 году. Окончил Алтайский государственный университет (АлтГУ) по специальности «социальная психология» и РАНХиГС. В 2004-м устроился в администрацию Алтайского края консультантом, с 2006-го стал работать в местном отделении «Единой России». В 2010-м возглавил региональный исполком.

В 2012-м устроился в Центральный исполнительный комитет «ЕР» в Москве руководительем департамента избирательных технологий. В 2015—2016-м курировал регионы Сибири, в том числе на выборах Госдумы. В частности, отвечал за одномандатные округа. Также известно, что именно Клюзов отвечал за выборы горсовета Новосибирска и заксобрания Новосибирской области в 2015 году, когда на кампанию не допустили независимую коалицию под эгидой «Парнаса».

В 2016—2018 годах снова руководил исполкомом «ЕР» в Алтайском крае. В 2019-м он стал руководителем исполкома «ЕР» в Республике Алтай. По сведениям Тайги.инфо, Клюзов также участвовал в работе штаба Андрея Травникова на выборах губернатора в 2018 году, когда коммунисты не выставили соперника единороссу. Более того, после победы Травникова обсуждалось назначение Клюзова руководителем внутриполитического блока облправительства, но тогда Игорь Яковлев сохранил кресло министра. В ноябре 2022 года Клюзов все-таки стал министром региональной политики Новосибирской области и получил должность вице-премьера. Яковлева перевели в кресло вице-губернатора.

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