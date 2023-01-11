«Косте Канскому» дали восемь лет по статье о «ворах в законе»

© 24.мвд.рф

Константин Найбауэр, которого силовики называют «Костей Канским», получил восемь лет колонии. Ранее присяжные признали его виновным по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, хотя в первый раз коллегия заявила о невиновности.

Красноярский краевой суд вынес приговор по делу в отношении Константина Найбауэра по ст. 210.1 УК (занятие высшего положения в преступной иерархии). Ему дали восемь лет колонии строгого режима, сообщила региональная прокуратура.



Присяжные единогласно признали «Костю Канского» виновным еще в декабре 2022 года.

Найбауэр был задержан в октябре 2019 года. Он обвинялся в том, что с 1997 года занимал высшее положение в преступной иерархии, причисляя себя к категории так называемых «воров в законе». По версии обвинения, он принимал участие в собраниях, «решал вопросы функционирования криминальной среды» и «занимался сбором средств для общей материальной базы».

Свое влияние в преступной среде он использовал «в целях организации, руководства и координации преступной деятельностью на территории Красноярского края», уверяли в прокуратуре.

При этом в 2021 году присяжные единогласно оправдали Константина Найбауэра, но прокуратура добилась отмены приговора и уголовное дело было направлено на новое рассмотрение. На тот момент это было второе подряд такое решение после того, как присяжные признали невиновным жителя Томска Николая Кузьмичева, которого, как утверждали силовики, знали в криминальном мире как «Колю Томского».



Повторное рассмотрение дела Найбауэра неоднократно откладывалось в связи с невозможностью формирования коллегии присяжных заседателей из-за низкой явки кандидатов.

