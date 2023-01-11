Отец пятерых детей из Новосибирской области погиб в «спецоперации»

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Число жителей Новосибирской области, погибших в «спецоперации» в Украине, растет. Стало известно о смерти многодетного отца.

37-летний младший сержант Шапиль Каримов погиб в зоне «спецоперации», сообщил депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко во «ВКонтакте».

Каримов жил в деревне Юный Пионер Барабинского района. Он ушел в армию добровольцем. Известно, что 1 декабря 2022 года он заключил контракт, а был убит уже 4 января 2023-го.

«Дома его ждали супруга и пятеро детей, самой младшей из которых всего четыре года», — отметил Терещенко.

Глава региона Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 98−99.