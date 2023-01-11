Власти не увидели «критичной аварийной ситуации» в трещине многоквартирного дома с офисом «ЕР» в Новосибирске

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Чиновники не увидели серьезной опасности в появлении огромной трещины в многоквартирном доме в Новосибирске. Они напомнили, что ответственность за содержания жилья лежит на управляющих компаниях.

Мэрия Новосибирска прокомментировала состояние жилой пятиэтажки на улице Римского-Корсакова,10, в стенах которой образовалась трещина. По словам чиновников, ответственность за содержание многоквартирных домов лежит на управляющих организациях, но мэр Анатолий Локоть уже поручил организовать работу экспертной организации для определения, насколько вообще безопасно здание.

«Ежедневно управляющая организация проводит мониторинг состояния стены. На сегодня, по заверениям экспертов, критичной аварийной ситуации нет. Но необходимо отслеживать в динамике», — цитирует пресс-служба мэрии неназванных специалистов департамента энергетики и ЖКХ в своем телеграм-канале.

В то же время обследование будет продолжено. Планируется провести инженерно-геологическое изыскание грунтов основания фундамента, а затем подготовить проектно-сметную документацию для последующих работ.

«Завтра-послезавтра приступят к осмотру основания фундамента. Инженерно-геологические изыскания проводятся примерно в течение месяца. Поэтому ремонтные работы начнутся в весенний период. Мы постараемся максимально сократить эти сроки, но есть технические моменты», — отметили в департаменте ЖКХ.

Жители дома ранее обращались в мэрию. Чиновники вместе с управляющей компанией обследуют подвальные помещения и несущие конструкции дома, говорили в прокуратуре.

Ведомство называет управляющей компанией «Службу технического заказчика Ленинского района г. Новосибирска». Жильцы называют своей УК ООО «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района», которое принадлежит Виталию Пинчуку. А на сайте «Фонда содействия реформированию ЖКХ» указано, что дом обслуживает ООО «Обновленный Телевизионный Квартал-Нск». Эта фирма принадлежит Александру Воробьёву и Елене Шилько.



По данным сервиса «2ГИС», в доме находится один из офисов партии «Единая Россия».

Доследственную проверку после сообщений о трещинах начал СК РФ по Новосибирской области.