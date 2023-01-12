Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 313

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Руководство «спецоперацией» поменяли.

11:25 Анонимное сообщение о минировании также поступило в Абаканский городской суд, сообщает «Взгляд Инфо».

11:10 Ряд кузбасских судов приостановили работу из-за сообщений о минировании. Ведется эвакуация, все сигналы проверяются, сообщает Ngs42.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

09:50 Администрация губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой оправдала ее слова о том, что «все в доле» при коррупции в строительстве, «информационной атакой на Вооруженные силы РФ».

Ранее был опубликован отрывок из трансляции заседания, на котором Комарова обсуждала с со спикером гордумы Когалыма Аллой Говорищевой долгострои. Говорищева интересуется у Комаровой, как заставить подрядчиков строго соблюдать сроки по выполнению госконтрактов, на что та отвечает, что каждый раз «в ходе глубокой проработки» региональные власти выходят сами на себя: «Потому что у нас есть такая забава, игра: мы проектно-сметную документацию разрабатываем сразу таким образом, чтобы через два месяца останавливать строительство и переделывать проектно-сметную документацию. Там все в доле».

Затем Комарова замечает включенный микрофон, и трансляция прерывается.



В департаменте внешних связей администрации ХМАО уверяют, что Комарова говорила о всеобщих, а не только региональных проблемах «с очевидной степенью иронии в голосе». «Глава региона обратила внимание, что при реализации госзаказа существуют примеры, когда ответственные лица и хозяйствующие субъекты ведут себя нечистоплотно и неконструктивно. Юридические механизмы борьбы с ними известны, и они применяются — это передача данных в правоохранительные органы, внесение в реестры недобросовестных поставщиков услуг, — цитирует ее „Подъем“. — В настоящий момент мы видим искусственное продвижение этой темы с ярко выраженным интересом нанести репутационный ущерб имиджу губернатора — то есть информационную атаку с использованием аналогичных технологий, которые сейчас применяются против Вооруженных сил РФ и государственных органов страны в целом».

09:30 Российская «Амедиатека» вырезала из сериала «Эйфория» около двух часов хронометража со сценами про ЛГБТ-людей или наркотические вещества, заметили «Осторожно новости».

Из шоу удалены целые сюжетные ветки, постельные сцены, поцелуи и диалоги о гендерной идентичности. Речь идет о ключевых элементах сюжета.

«Эйфория» — это популярная подростковая драма, которая затрагивает проблемы сексуальности, идентичности, любви и наркозависимости. Главную роль исполняет Зендея. Вырезанные сцены делают бессмысленным просмотр сериала на «Амедиатеке» (эта же версия выложена на «Кинопоиске» по подписке на «Амедиатеку»). Пресс-служба стриминга отметила, что имеет доступ только к той версии контента, который им передала «Амедиатека».

Главное на утро 12 января

• Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов назначен командующим объединенной группировкой войск в Украине. Предыдущий командующий Сергей Суровикин продержался на этом посту лишь три месяца.

Теперь Суровикин назначен заместителем Герасимова в статусе главкома воздушно-космическими силами вместе с главнокомандующий сухопутными войсками Олегом Салюковым и замначальника Генштаба Алексеем Кимом.

В Минобороны перестановки назвали «повышением уровня руководства специальной военной операцией». Решение «связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных Сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск», отметили в ведомстве.

• Людей до 30 лет планируется призывать на срочную службу в армию уже весной 2023 года, заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов «Парламентской газете». «До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования. А после — привести эти данные в соответствие с военным заданием», — сказал он.

По словам Картаполова, речь идет именно о повышении верхней границы призывного возраста: «Условно говоря, в ведении военкомата находится сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А задание — 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину — люди от 21 года до 30 лет».

При этом министр обороны Сергей Шойгу выступал с предложением «поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет». Но никаких официальных документов об этом федеральные власти не принимали.

• Жена Алексея Навального Юлия рассказала, что у ее мужа, отправленного в штрафной изолятор владимирской ИК-6, уже неделю держится температура. «То есть уже больше недели ему не разрешают лежать в течение дня, несмотря на высокую температуру. Не лечат и специально ухудшают условия содержания», — отметила она в соцсетях.

Лекарства, которые семья передавала через адвоката, не приняли. «Я тут не буду обращаться к Путину, как обычно. Он сидит у себя в бункере и маринует всех по две недели перед любой встречей. С ним все понятно. Я обращусь к администрации и врачебному персоналу ИК-6. Вы люди вообще? Вас ведь дома с работы ждут родители, дети. Что у вас происходит в голове, как вы живете, радуясь, что специально заразили человека, не лечите его и не передаёте лекарства?» — заявила Юлия Навальная.

На этом фоне Навальный попросил отложить заседания судов, которые были назначены на 11 января, из-за болезни. Он рассказал, что его не кладут в медсанчасть под предлогом того, что она «забита гриппозными больными и „он там только больше заболеет“», отметила его пресс-секретарь Кира Ярмыш*: «А его соседа по камере кладут на сутки и возвращают обратно, из-за чего Алексей и заболел».

• Миннауки и высшего образования РФ разработало проект приказа, по которому предлагается расширить перечень россиян, имеющих право на поступление в вузы на льготных основаниях.

Его дадут детям мобилизованных и добровольцев, принимавших участие в «спецоперации», а также награжденным званием Герой России или тремя орденами Мужества. В проекте также предусмотрены льготы для детей военнослужащих и «иных участников боевых действий в иностранных государствах».

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.