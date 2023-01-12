Мобилизованный сотрудник новосибирского научного института погиб в «спецоперации»
12 Янв 2023, 09:05
Число мобилизованных жителей Новосибирской области, погибших в «спецоперации» в Украине, продолжает расти. На этот раз умер сотрудник научного института.
40-летний Григорий Макаров погиб в «спецоперации», сообщил Институт нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН. Мужчина работал там в административно-хозяйственном отделе.
Макаров был призван по мобилизации. Подробности и дата гибели не уточняются.
Это уже седьмая подтвержденная смерть мобилизованных из Новосибирской области.
Глава региона Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 98−99.
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