Еще один мобилизованный из Новосибирской области погиб в «спецоперации»

© suzun.nso.ru

Число жителей Новосибирской области, погибших в «спецоперации» в Украине, продолжает расти. В Сузунском районе прошли очередные похороны.

Житель Сузунского района Сергей Максимченко погиб в «спецоперации», сообщила местная администрация. Прощание с сержантом проходило в меретском Доме культуры.

По данным паблика «Мы обязательно тебя найдем», пишущего о пропавших без вести солдатах, Максимченко оказался в армии по мобилизации. Последний раз он выходил на связь 1 ноября.

«Как гражданин РФ, оставаясь верным своему гражданскому долгу, когда Родина позвала, встал под знамена российской армии», — также говорил на похоронах военный комиссар Сузунского района Василий Радаев.

За первые дни января власти Сузунского района сообщили уже о троих погибших в «спецоперации».

Это уже шестая подтвержденная смерть мобилизованных из Новосибирской области.

Глава региона Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 97−98.