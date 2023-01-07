Еще один мобилизованный из Новосибирской области погиб в «спецоперации»
Число жителей Новосибирской области, погибших в «спецоперации» в Украине, продолжает расти. В Сузунском районе прошли очередные похороны.
Житель Сузунского района Сергей Максимченко погиб в «спецоперации», сообщила местная администрация. Прощание с сержантом проходило в меретском Доме культуры.
По данным паблика «Мы обязательно тебя найдем», пишущего о пропавших без вести солдатах, Максимченко оказался в армии по мобилизации. Последний раз он выходил на связь 1 ноября.
«Как гражданин РФ, оставаясь верным своему гражданскому долгу, когда Родина позвала, встал под знамена российской армии», — также говорил на похоронах военный комиссар Сузунского района Василий Радаев.
За первые дни января власти Сузунского района сообщили уже о троих погибших в «спецоперации».
Это уже шестая подтвержденная смерть мобилизованных из Новосибирской области.
Глава региона Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 97−98.