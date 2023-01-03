Второго за два дня погибшего в «спецоперации» похоронили в Сузунском районе

Число жителей Новосибирской области, погибших в «спецоперации» в Украине, продолжает расти. За два дня в Сузунском районе прошли двое похорон.

Житель Сузунского района Владимир Кузнецов погиб в «спецоперации», сообщила местная администрация 3 января. Прощание проходило в Сузуне.

Чиновники не уточнили возраст погибшего и то, был ли он призван по мобилизации.

Ранее власти района сообщили о гибели мобилизованного Владимира Чепрасова.

Глава региона Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 96−97.