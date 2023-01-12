Правительство Забайкалья доверило рекультивацию свалки почти за 150 млн компании арестованного Митволя

© zab.ru
Правительство Забайкалья доверило рекультивацию свалки почти за 150 млн компании арестованного Митволя
12 Янв 2023, 09:37

Томская компания «Полигон», подконтрольная арестованному бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю, получила крупный подряд на рекультивацию свалки в Забайкалье. Экс-чиновника подозревают в хищениях на строительстве красноярского метро.

Министерство природных ресурсов Забайкальского края подписало контракт на рекультивацию несанкционированной свалки в городе Борзя с томским АО «Полигон». Сумма контракта составила 143,35 млн рублей, говорится на сайте госзакупок.

Ранее сообщалось, что деньги на рекультивацию свалок в Борзе Забайкалье получит из федерального бюджета.

АО «Полигон» учреждено московским ООО «Компания „Полигон“», которое, по данным сервиса «Контур.Фокус», полностью принадлежит Олегу Митволю.

Олега Митволя задержали в начале июля 2022 года. Его подозревают в хищении 900 млн рублей, «выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство красноярского метро». Кроме того, были арестованы бывший руководитель красноярского краевого транспортного управления Константин Мандров и министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

Строительство метро началось в Красноярске в 1993-м. Главным инициатором считался губернатор Валерий Зубов. Планировалось 30 станций на трех линиях. Работы прекратились к 2009 году.

Первые шесть станций в 2020 году планировалось построить от Октябрьского района до исторического центра города (Стрелка). Их хотели назвать: «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Проспект Мира», «Ленинская». Их строительство должно было закончиться в 2022 году, но ничего так и не появилось.

Отметим, что после задержания Митволя бурятский «Национальный Парк „Тункинский“» также подписал контракт с томским «Полигоном» на ликвидацию несанкционированного размещения отходов. Его сумма составила более 138 млн рублей.

Читайте также «Арестованный по делу о строительстве красноярского метро Митволь: Усс и глава его правительства знали о проблемах проекта»


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Поезд, летящий под уклон. Шок-прогноз на 2023 год Поезд, летящий под уклон. Шок-прогноз на 2023 год
Последние материалы
12 Янв, 13:30
Дело возбудили в отношении Абаканской ТЭЦ СГК из-за огромных платежек за отопление
12 Янв, 12:38
Московский шоумен Соловьёв набросился с оскорблениями на новосибирского журналиста Соколова
12 Янв, 11:44
Красноярский матрос оформил кредит на бывшую жену, чтобы заработать
12 Янв, 11:29
Четыре снежных барса попали на уникальное видео на Алтае
12 Янв, 10:28
Похолодание до -73 градусов пришло в красноярский поселок
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования