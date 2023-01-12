Правительство Забайкалья доверило рекультивацию свалки почти за 150 млн компании арестованного Митволя

© zab.ru

Томская компания «Полигон», подконтрольная арестованному бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю, получила крупный подряд на рекультивацию свалки в Забайкалье. Экс-чиновника подозревают в хищениях на строительстве красноярского метро.

Министерство природных ресурсов Забайкальского края подписало контракт на рекультивацию несанкционированной свалки в городе Борзя с томским АО «Полигон». Сумма контракта составила 143,35 млн рублей, говорится на сайте госзакупок.

Ранее сообщалось, что деньги на рекультивацию свалок в Борзе Забайкалье получит из федерального бюджета.

АО «Полигон» учреждено московским ООО «Компания „Полигон“», которое, по данным сервиса «Контур.Фокус», полностью принадлежит Олегу Митволю.

Олега Митволя задержали в начале июля 2022 года. Его подозревают в хищении 900 млн рублей, «выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство красноярского метро». Кроме того, были арестованы бывший руководитель красноярского краевого транспортного управления Константин Мандров и министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

Строительство метро началось в Красноярске в 1993-м. Главным инициатором считался губернатор Валерий Зубов. Планировалось 30 станций на трех линиях. Работы прекратились к 2009 году.

Первые шесть станций в 2020 году планировалось построить от Октябрьского района до исторического центра города (Стрелка). Их хотели назвать: «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Проспект Мира», «Ленинская». Их строительство должно было закончиться в 2022 году, но ничего так и не появилось.

Отметим, что после задержания Митволя бурятский «Национальный Парк „Тункинский“» также подписал контракт с томским «Полигоном» на ликвидацию несанкционированного размещения отходов. Его сумма составила более 138 млн рублей.

Читайте также «Арестованный по делу о строительстве красноярского метро Митволь: Усс и глава его правительства знали о проблемах проекта»