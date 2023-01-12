Еще двое новосибирцев погибли в «спецоперации»

Число жителей Новосибирской области, погибших в «спецоперации» в Украине, продолжает расти. Стало известно еще о двух смертях.

29-летний житель Краснообска Алексей Дулин погиб в «спецоперации», сообщила администрация рабочего поселка. Не уточняется, попал ли он в армию по мобилизации, но сказано, что у него были «воинская специальность — наводчик-оператор боевых машин пехоты» и «воинское звание — ефрейтор».

Похороны запланированы на 13 января.

Подробности гибели чиновники не приводят. У Дулина осталась жена, дети и мать.

UPD (16:47) Дулин действительно был мобилизован, уточнили в администрации Краснообска. Таким образом, это уже восьмая официально подтвержденная смерть мобилизованных из Новосибирской области.

Кроме того, стало известно о гибели 53-летнего Владимира Казутина из Киикского сельсовета Тогучинского района. Информацию удалось официально подтвердить сайту НГС. Мужчина уехал в зону «спецоперации» добровольцем.

«Родился и жил всё время в Киике. Работал вахтовым методом, когда в охране, когда сварщиком. Жена с детьми жила отдельно, в Тюмени, он жил здесь один», — отметили в сельсовете.

Отметим, что, по данным Тогучинского райсуда, полный тезка Казутина был дважды судим за кражи. В частности, он срезал металл на территории сельхозкомпании АО "Имени Чапаева" - его и подельника поймал на месте директор предприятия, сказано в приговоре от января 2016 года. За то преступление он получил в 160 часов обязательных работ. Приговор по первому делу не опубликован.

Глава региона Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 100−101.