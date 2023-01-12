Похолодание до -73 градусов пришло в красноярский поселок

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В одном из поселков на севере Красноярского края похолодало до минус 73 градусов. Там проживает более 700 человек.

Температура воздуха в поселке Ессей опустилась до -73 градусов, сообщает tvknews. Это самое сильное похолодание на памяти местных жителей.

«Чтобы держать ноги в тепле, обязательно валенки или унты с теплыми носками. В курточке тоже не походишь — только в шубе или хорошем пуховике. С голыми руками на улице не постоять и минуты. Самое главное — не отморозить открытые части тела и не стоять на морозе просто так», — рассказали изданию местные жители.



Нормой для зимы в Ессее считает около -45…-50 градусов.

В поселке проживает более 700 человек. Центральное отопление есть только в социальных объектах, остальные дома топятся дровами или электричеством.



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