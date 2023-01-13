Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 314

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

12:04 Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин («Единая Россия») предложил конфисковать недвижимость уехавших за границу россиян.

«Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан, — утверждает Володин в своем телеграм-канале. — При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться. В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб».

Володин не уточнил, о ком именно идет речь. Но из его путанных слов получается, что конфискация должна коснуться тех, на кого заводят дела о «призывах к экстремизму», «реабилитации нацизма» или «дискредитации» ВС РФ.

Популистские предложения конфисковать имущество уехавших появлялись и раньше.

11:43 Генштаб ВС РФ еще в декабре отменил решение об отсрочке для многодетных мобилизованных, заявил военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов «Чите.ру».

«Решение о предоставлении отсрочки многодетным отцам отменено начальником Генерального штаба решением от 21 декабря. Документ от 4 октября отменен полностью», — заявил Шувалов.

Ранее Хилокский районный суд постановил пересмотреть мобилизацию многодетного отца, призванного на службу 24 сентября, а вот Акшинский районный суд отказал в отсрочке другому многодетному отцу с тремя несовершеннолетними детьми. Представитель военкомата утверждал, что в федеральное законодательство каких-либо изменений по отсрочкам не вносилось, а указания Генштаба ВС РФ об отсрочке для многодетных отцов носят лишь рекомендательный характер.

11:00 Предложенный Украиной «саммит мира» планируется провести 24 февраля 2023 года. Он пройдет в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью турецкому агентству Anadolu.

По словам посла, надежда на достижение мира есть, но это возможно только в случае, если ВС РФ будут полностью выведены с территории Украины.

Главное на утро 13 января

• Один из населенных пунктов Белгородской области «отрезали» от остального региона «засечной чертой». Это линия обороны, которую строят из-за напряженной обстановки на границе с Украиной.



Местный житель Сергей Ермаков пожаловался губернатору Вячеславу Гладкову, что одно из поселений осталось «на передке» при строительстве укреплений. Но глава региона уверяет, что в этом нет ничего страшного: «Нахождение отдельных населенных пунктов или хозяйств впереди или сзади черты не говорит о том, что кто-то кого-то бросил или [кто-то] не защищен… Она нужна для того, чтобы отрезвить тех наших врагов, которые задумают что-то нехорошее. Надеюсь, этого не произойдет».

• Адвокат Вадим Кобзев рассказал о состоянии здоровья политика Алексея Навального, который заболел, находясь в штрафном изоляторе владимирской ИК-6. Оппозиционеру перестало становиться хуже.

«Главная положительная новость в том, что состояние Навального перестало ухудшаться, ему выдают антибиотики и дополнительный кипяток. Две кружки в день», — написал Кобзев в твитторе.

• Около 100 жителей поселка Караман-2 в пригороде Махачкалы перекрыли федеральное шоссе из-за отсутствия электричества, передает «Черновик». Издание пишет об огромной пробке. На место приехала полиция, которая проводила лишь «отдельные задержания» и просила разойтись, обещая, что в поселок приедут представители «Россетей».

По данным минэнерго Дагестана, более 45 тыс. жителей республики остались без света из-за снегопада и сильного ветра.

«Люди жалуются что у них нет света, газа, воды. А люди не понимают откуда все эти проблемы? Кто нам ставит эту власть? Кто ее выбирал? — цитирует „Черновик“ одного из читателей. — Сегодня народ не может выбрать достойного мэра, судью, главу республики и т. д. Все эти ставленники — временное явление. Ничего не меняется, люди как звери друг на друга бросаются. Как говориться в Дагестане две проблемы, всё остальное — катастрофа. Люди уезжают за пределы, потому что не могут ничего сделать с этим беспределом».

• Путин «концептуально» поддержал увеличение призывного возраста до 30 лет, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее министр обороны Сергей Шойгу предложил «поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет». Но никаких официальных документов об этом федеральные власти не принимали.

Несмотря на это, по словам главы комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова, уже весной 2023 года планируется призывать людей до 30 лет. О повышения порога с 18 до 21 года он уже не говорил.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.