Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 314
Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.
12:04 Спикер
«Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан, — утверждает Володин в своем телеграм-канале. — При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться. В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб».
Володин не уточнил, о ком именно идет речь. Но из его путанных слов получается, что конфискация должна коснуться тех, на кого заводят дела о «призывах к экстремизму», «реабилитации нацизма» или «дискредитации» ВС РФ.
Популистские предложения конфисковать имущество уехавших появлялись и раньше.
11:43 Генштаб ВС РФ еще в декабре отменил решение об отсрочке для многодетных мобилизованных, заявил военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов «Чите.ру».
«Решение о предоставлении отсрочки многодетным отцам отменено начальником Генерального штаба решением от 21 декабря. Документ от 4 октября отменен полностью», — заявил Шувалов.
Ранее Хилокский районный суд постановил пересмотреть мобилизацию многодетного отца, призванного на службу 24 сентября, а вот Акшинский районный суд отказал в отсрочке другому многодетному отцу с тремя несовершеннолетними детьми. Представитель военкомата утверждал, что в федеральное законодательство каких-либо изменений по отсрочкам не вносилось, а указания
11:00 Предложенный Украиной «саммит мира» планируется провести 24 февраля 2023 года. Он пройдет в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью турецкому агентству Anadolu.
По словам посла, надежда на достижение мира есть, но это возможно только в случае, если ВС РФ будут полностью выведены с территории Украины.
Главное на утро 13 января
• Один из населенных пунктов Белгородской области «отрезали» от остального региона «засечной чертой». Это линия обороны, которую строят из-за напряженной обстановки на границе с Украиной.
Местный житель Сергей Ермаков пожаловался губернатору Вячеславу Гладкову, что одно из поселений осталось «на передке» при строительстве укреплений. Но глава региона уверяет, что в этом нет ничего страшного: «Нахождение отдельных населенных пунктов или хозяйств впереди или сзади черты не говорит о том, что кто-то кого-то бросил или [кто-то] не защищен… Она нужна для того, чтобы отрезвить тех наших врагов, которые задумают что-то нехорошее. Надеюсь, этого не произойдет».
• Адвокат Вадим Кобзев рассказал о состоянии здоровья политика Алексея Навального, который заболел, находясь в штрафном изоляторе владимирской ИК-6. Оппозиционеру перестало становиться хуже.
«Главная положительная новость в том, что состояние Навального перестало ухудшаться, ему выдают антибиотики и дополнительный кипяток. Две кружки в день», — написал Кобзев в твитторе.
• Около 100 жителей поселка Караман-2 в пригороде Махачкалы перекрыли федеральное шоссе из-за отсутствия электричества, передает «Черновик». Издание пишет об огромной пробке. На место приехала полиция, которая проводила лишь «отдельные задержания» и просила разойтись, обещая, что в поселок приедут представители «Россетей».
По данным минэнерго Дагестана, более 45 тыс. жителей республики остались без света из-за снегопада и сильного ветра.
«Люди жалуются что у них нет света, газа, воды. А люди не понимают откуда все эти проблемы? Кто нам ставит эту власть? Кто ее выбирал? — цитирует „Черновик“ одного из читателей. — Сегодня народ не может выбрать достойного мэра, судью, главу республики
и т. д.Все эти ставленники — временное явление. Ничего не меняется, люди как звери друг на друга бросаются. Как говориться в Дагестане две проблемы, всё остальное — катастрофа. Люди уезжают за пределы, потому что не могут ничего сделать с этим беспределом».
• Путин «концептуально» поддержал увеличение призывного возраста до 30 лет, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее министр обороны Сергей Шойгу предложил «поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет». Но никаких официальных документов об этом федеральные власти не принимали.
Несмотря на это, по словам главы комитета
*По версии
**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.