Еще один новосибирец погиб в «спецоперации»
13 Янв 2023, 08:26
Число жителей Новосибирской области, погибших в «спецоперации» в Украине, продолжает расти. На этот раз похороны прошли в Багане.
Житель Баганского района Роман Кулешов погиб в «спецоперации», сообщается на сайте администрации.
Прощание проходило в районном Доме культуры в селе Баган.
Глава региона Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 101−102.
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