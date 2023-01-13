Еще один новосибирец погиб в «спецоперации»

Число жителей Новосибирской области, погибших в «спецоперации» в Украине, продолжает расти. На этот раз похороны прошли в Багане.

Житель Баганского района Роман Кулешов погиб в «спецоперации», сообщается на сайте администрации.

Прощание проходило в районном Доме культуры в селе Баган.

Глава региона Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 101−102.