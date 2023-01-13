Связанные с депутатами компании стали лидерами по вводу жилья в Новосибирске

© Кирилл Канин
Связанные с депутатами компании стали лидерами по вводу жилья в Новосибирске
13 Янв 2023, 14:14

Лидером по вводу жилья в Новосибирске в 2022 году стала «ВИРА-Строй». Ее связывают с депутатом Госдумы Александром Аксёненко и сыном сенатора Александра Карелина. В пятерке оказалась и группа компаний, за которой стоял девелопер из федерального розыска.

Мэрия Новосибирска назвала лидеров по вводу жилья в 2022 году. На первом месте оказалась ГК «ВИРА-Строй» с шестью объектами общей площадью 67,16 тыс. кв. метров, сказано в сообщении пресс-службы.

ООО СК «ВИРА-Строй» принадлежало бывшему вице-губернатору Новосибирской области Сергею Аксёненко и его сыну, депутату заксобрания от «Справедливой России» Александру Аксёненко, а также депутату горсовета из фракции «Единая Россия» Александру Савельеву, их родственникам и сыну новосибирского сенатора Александра Карелина Денису.

Александр Аксёненко вышел из учредителей после избрания в Госдуму от «Справедливой России». Тогда же из учредителей вышел его отец, свидетельствуют данные сервис «Контур.Фокус». В то же время среди совладельцев остается Анна Аксёненко.

На втором месте по объему ввода жилья оказалась группа компаний «КПД-Газстрой». «Пять объектов общей площадью 66,55 тыс. кв. метров», — уточнили в мэрии.

Эта компания связана с семьей влиятельного депутата заксобрания Евгения Покровского («Единая Россия»). Он числится зампредом строительного комитета регионального парламента, его сын Кирилл Покровский возглавляет комиссию по бюджету в горсовете Новосибирска.

На третьем месте оказалась группа компаний «Брусника» (65,6 тыс. кв. метров), на четвертом и пятом — ГК «СОЮЗ» и ГК «СибирьИнвест» (60 тыс. кв. метров). Бенифициаром последней группы компаний называют известного девелопера Владислава Крючкова. Он находится в федеральном розыске по подозрению в мошенничестве и легализации преступных доходов — несмотря на это, в августе 2022 года одна из его фирм получила от мэрии очередное разрешение на строительство.

На долю пятерки лидеров приходится 31% от введенного в эксплуатацию многоквартирного жилья.


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