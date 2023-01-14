Минздрав заявил о «перегрузке» пульмонологического отделения новосибирской БСМП №2

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Пульмонологическое отделение новосибирской клинической больницы скорой медицинской помощи №2 перегружено, поэтому пациентов будут увозить в другие учреждения. Ранее стало известно о вспышке ветрянки в одном из пульмонологических отделений в городе.

Пациентов с пульмонологической патологией из Октябрьского и Советского районов города решено перевезти в другие больницы. Это следует из проектов приказов регионального минздрава, опубликованных на сайте «Электронная демократия».

Решение принято «в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в стационарах, в связи с перегрузкой пульмонологического отделения» Городской клинической больницы скорой медицинской помощи №2.

Жителей Октябрьского района должны увезти в ГКБ №12. Жителей Советского района — в ЦКБ и горбольницу №3, которые расположены на территории этого же района.

Эвакуацию пациентов возложили на ГБУ «Станция скорой медицинской помощи».

В середине декабря 2022 года стало известно, что в пульмонологическом отделении новосибирской горбольницы №1 прекращен прием пациентов, у которых нет документального подтверждения о перенесенной ветрянке или завершенном курсе вакцинации. Решение было принято из-за того, что у одного из сотрудников отделения зарегистрирована ветряная оспа. Его начальству поручено составить списки контактировавших с ним пациентов и работников, писала Тайга.инфо.