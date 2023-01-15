Еще один новосибирец погиб в зоне проведения «спецоперации»
15 Янв 2023, 06:45
В селе Евсино Искитимского района 13 января простились с Владиславом Блиновым. Областное издание vn.ru сообщает со ссылкой на местную администрацию, что Блинов служил по контракту и погиб в зоне проведения «спецоперации», получив смертельное ранение.
В Новосибирской области похоронили участника «спецоперации» Владислава Блинова из Евсино. Мужчина был контрактником.
В селе Евсино Искитимского района 13 января простились с Владиславом Блиновым. Областное издание vn.ru сообщает со ссылкой на местную администрацию, что Блинов служил по контракту и погиб в зоне проведения «спецоперации», получив смертельное ранение.
У мужчины остались двое несовершеннолетних детей.
Глава региона Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 102−103.
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