Новосибирскому филиалу «СГК» подобрали руководителя в Абакане

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Андрей Аплошкин назначен директором новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании». Он сменил Андрея Колмакова.

Глава абаканского филиала «СГК» Андрей Аплошкин стал руководитель новосибирского филиала корпорации, сообщили в ее пресс-службе 16 января. До него пост занимал экс-глава департамента ЖКХ Новосибирска Андрей Колмаков, который на днях покинул должность без публичного объяснения причин.



Андрей Аплошкин родился в 1982 году в Красноярском крае. Окончил Красноярский финансово-экономический колледж и Красноярский государственный университет. В энергетике работает с 2006 года: был в региональном управлении службы внутреннего контроля и аудита красноярского филиала «Сибирской угольной энергетической компании», связанной с «СГК», возглавлял службу внутреннего аудита ОАО «Енисейская ТГК», с 2014 года руководил Южно-Сибирской теплосетевой компанией.

В январе 2017 года Аплошкин назначен директором абаканского филиала «СГК».

Андрей Колмаков занимал пост директора новосибирского филиала с 2018 года.

Отметим, что в начале января 2023 года управления ФАС по Хакасии завело дело после жалоб на стоимость тепла от жителей и администраций Абакана и Черногорска. Проверку проводит и региональное правительство. Теплоснабжением городов занимается Абаканская ТЭЦ «Сибирской генерирующей компании» (СГК).