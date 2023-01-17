Многодетные отцы из Новосибирской области погибли в «спецоперации»

© vk.com/Венгеровская газета. Пётр Леонов

Еще три жителя Новосибирской области погибли в «спецоперации» в Украине. Среди них оказались многодетные отцы, один из которых был мобилизован.

42-летний Владимир Богдашов из Барабинска погиб в зоне «спецоперации». Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на родственников. Похороны запланированы на 17 января.

Кроме того, убит 45-летний уроженец Карасука Сергей Петерс. У него осталось трое детей двух, 17-и и 19-и лет. Как утверждает одно из изданий облправительства «Горсайт», Петерс поехал на «спецоперацию» добровольцем и погиб еще 2 декабря.

14 января погиб еще один отец троих детей из Новосибирской области — уроженец села Воробьёво Венгеровского района Пётр Леонов. Его мобилизовали 23 сентября, сообщила государственная «Венгеровская газета» со ссылкой на Воробьёвский сельсовет.

Издание утверждает, что Леонов попал под минометный обстрел.

Официально отцы троих детей не были освобождены от мобилизации. Только 4 октября Генштаб выпустил директиву об отсрочке для них, но уже 21 декабря она была отменено. Публично это стало известно только 13 января, после этого секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак стал уверять, что «отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется» и директива Генштаба якобы «продолжает и продолжит действовать».

Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 105−106.