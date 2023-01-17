Гауптвахты организуют в учебных центрах для мобилизованных в Сибири
Гауптвахты появятся в учебных центрах для мобилизованных в воинских частях Сибири. Депутат Госдумы хочет «показательно садить под замок» тех, кто «сеет смуту».
«Командирам воинских частей-формирователям, ответственным за подготовку мобилизованных, даны соответствующие указания на организацию оборудования помещений воинской части для содержания задержанных военнослужащих, привлекаемых к дисциплинарной ответственности», — говорится в ответе врио командующего Центральным военным округом Александра Линькова на запрос депутата Госдумы Максима Иванова («Единая Россия»).
«Еще в ноябре обсуждали с командованием Елани, что „губа“ в учебных центрах все-таки нужна. Потому что на сотню честных и порядочных мобилизованных всегда найдется один деятель, который сеет смуту или ведет себя не по уставу дерзко. Таких надо показательно садить под замок», — написал в своем телеграм-канале Иванов.
В Центральный военный округ входят воинские части Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге.
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Президент РФ ВладимирПутин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже семь месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов.
Утверждалось, что мобилизации не подлежат те, кто не служил, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы, имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет, военные пенсионеры, а также студенты-очной и очно-заочной формы, получающие первое образование.
28 октября Шойгу сказал Путину, что задание по мобилизации в РФ выполнено. При этом никакого указа о ее прекращении до сих пор нет. В Кремле заявили, что не видят в нем необходимости.