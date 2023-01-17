Гауптвахты организуют в учебных центрах для мобилизованных в Сибири

© t.me/novasiberia
Гауптвахты организуют в учебных центрах для мобилизованных в Сибири
17 Янв 2023, 07:35

Гауптвахты появятся в учебных центрах для мобилизованных в воинских частях Сибири. Депутат Госдумы хочет «показательно садить под замок» тех, кто «сеет смуту».

«Командирам воинских частей-формирователям, ответственным за подготовку мобилизованных, даны соответствующие указания на организацию оборудования помещений воинской части для содержания задержанных военнослужащих, привлекаемых к дисциплинарной ответственности», — говорится в ответе врио командующего Центральным военным округом Александра Линькова на запрос депутата Госдумы Максима Иванова («Единая Россия»).

«Еще в ноябре обсуждали с командованием Елани, что „губа“ в учебных центрах все-таки нужна. Потому что на сотню честных и порядочных мобилизованных всегда найдется один деятель, который сеет смуту или ведет себя не по уставу дерзко. Таких надо показательно садить под замок», — написал в своем телеграм-канале Иванов.

В Центральный военный округ входят воинские части Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге.

Читайте также «Новосибирские мобилизованные заявили об отправке на передовую: „Выезжают оттуда либо груз 200, либо груз 300. Всё“»

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже семь месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов.

Утверждалось, что мобилизации не подлежат те, кто не служил, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы, имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет, военные пенсионеры, а также студенты-очной и очно-заочной формы, получающие первое образование.

28 октября Шойгу сказал Путину, что задание по мобилизации в РФ выполнено. При этом никакого указа о ее прекращении до сих пор нет. В Кремле заявили, что не видят в нем необходимости.

Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Бунты депутатов и национальные конфликты: политические итоги года в Республике Алтай Бунты депутатов и национальные конфликты: политические итоги года в Республике Алтай
Последние материалы
17 Янв, 12:22
Новосибирский «Красный факел» нашел главного режиссера в «Старом доме»
17 Янв, 11:00
Связанные с губернатором ресурсы пытаются продвинуть отмену выборов мэра Новосибирска
17 Янв, 10:03
Сержант получил колонию-поселение за гибель женщины в ДТП на Алтае
17 Янв, 09:01
Палачи и артисты «мертвого острова». Дореволюционный репортаж с Сахалина
17 Янв, 07:35
Гауптвахты организуют в учебных центрах для мобилизованных в Сибири
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования