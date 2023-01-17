Гауптвахты организуют в учебных центрах для мобилизованных в Сибири

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Гауптвахты появятся в учебных центрах для мобилизованных в воинских частях Сибири. Депутат Госдумы хочет «показательно садить под замок» тех, кто «сеет смуту».

«Командирам воинских частей-формирователям, ответственным за подготовку мобилизованных, даны соответствующие указания на организацию оборудования помещений воинской части для содержания задержанных военнослужащих, привлекаемых к дисциплинарной ответственности», — говорится в ответе врио командующего Центральным военным округом Александра Линькова на запрос депутата Госдумы Максима Иванова («Единая Россия»).

«Еще в ноябре обсуждали с командованием Елани, что „губа“ в учебных центрах все-таки нужна. Потому что на сотню честных и порядочных мобилизованных всегда найдется один деятель, который сеет смуту или ведет себя не по уставу дерзко. Таких надо показательно садить под замок», — написал в своем телеграм-канале Иванов.

В Центральный военный округ входят воинские части Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге.

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