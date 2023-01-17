Стройка четвертого моста в Новосибирске отстает на 20%

© t.me/vis_group/Слава Степанов

Аудиторы заявили о серьезном отставании сроков строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске, хотя премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил о «высокой стадии готовности». Его возводит группа компаний «ВИС».

Техническая готовность четвертого моста через Обь составляет 55,36% на 31 декабря 2022 года. При этом по плану она должна была быть 78,72%, сообщил аудитор Контрольно-счетной палаты Новосибирской области Валерий Алехин на заседании транспортного комитета заксобрания.

«По данным КСП, по состоянию на 2 декабря 2022 общая сумма финансирования составила 28,4 млрд рублей, из них за счет федерального бюджета — 22,2 млрд рублей, областного бюджета — 2,4 млрд рублей, за счет внебюджетных источников — 3,7 млрд рублей. Общее выполнение работ по состоянию на 2 декабря составляет 18,1 млрд рублей», — сообщает пресс-служба регионального парламента.

Новосибирское правительство подписало соглашение на строительство платного моста с «Сибирской концессионной компанией» в декабре 2017 года. «СКК» принадлежит питерской группе «ВИС» и ее дочерней компании «Национальные транспортные концессии». Инвестору гарантируется минимальный доход в 47 млрд рублей, который в случае незагруженности будет компенсирован из областного бюджета. Жители проводили акции протеста против такой модели финансирования.

Изначально планировалось, что объект должны были сдать к началу 2023 года, следует из отчета Контрольно-счетной палаты Новосибирской области, но срок был сдвинут на 17 сентября 2023-го. Позже в группе «ВИС» утверждали, что по изначальному контракту был заложен срок — конец декабря 2023 года.

По данным на 2021 год, сметная стоимость моста оценивалась в 43,5 млрд рублей. В конце декабря правительство РФ заявило о выделении дополнительных 7 млрд на проект из бюджета. Премьер-министр страны Михаил Мишустин утверждал, что проект «проект находится в высокой стадии готовности».