Вице-мэр Новосибирска пойдет под суд

© nsknews.info/Ростислав Нетисов. Артем Скатов

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя мэра Новосибирска. В ближайшее время чиновник предстанет перед судом по обвинению в клевете.

Уголовное дело заместителя мэра Новосибирска о клевете направлено в мировой суд Октябрьского района, сообщает прокуратура региона 17 января.



В сообщении не указано имя вице-мэра, однако известно, что ранее в клевете обвинили вице-мэра Артема Скатова (КПРФ), в декабре 2022 года прокуратура сообщила об отстранении его от должности.

«По версии следствия, у обвиняемого в силу исполнения своих должностных обязанностей, связанных с информационной политикой, на почве неприязненных отношений к ранее знакомому потерпевшему, в феврале 2022 года возник преступный умысел на клевету в отношении потерпевшего, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство последнего, подрывающих его репутацию, публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «интернет», — говорится в сообщении прокуратуры. — Реализуя свой преступный умысел, он обратился к администратору одного из телеграм-каналов, в котором размещаются посты политического характера.

Ведомство утверждает, что обвиняемый не поставил в известность администратора телеграм-канала «о своих преступных намерениях» и попросил его опубликовать «негативную» информацию о потерпевшем, предоставив текст.

Полиция предъявила обвинения вице-мэру Новосибирска Артёму Скатову (КПРФ) по делу о клевете в ноябре, рассказывала Тайга.инфо. Оно было возбуждено по заявлению депутата Госдумы Дмитрия Савельева («Единая Россия»). Скатов долгое время оставался в статусе свидетеля.

«Клевета», по версии следствия, связана с публикацией в телеграм-канале «Государь», касавшейся некоторых депутатов горсовета, которых связывают с Савельевым, узнала Тайга.инфо. «Государь» был авторским каналом Алексея Голомазова (сын секретаря горизбиркома Андрея Голомазова), который, по данным его страницы во «ВКонтакте», также долгое время работал в проекте «Архитектура Власти» еще одного политтехнолога Андрея Трошкина.

В КПРФ объясняли преследование интересами строительной группы компаний «Расцветай», с которой, в свою очередь, и связывают Савельева.