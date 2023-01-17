Вице-мэр Новосибирска пойдет под суд

© nsknews.info/Ростислав Нетисов. Артем Скатов
Вице-мэр Новосибирска пойдет под суд
17 Янв 2023, 15:06

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя мэра Новосибирска. В ближайшее время чиновник предстанет перед судом по обвинению в клевете.

Уголовное дело заместителя мэра Новосибирска о клевете направлено в мировой суд Октябрьского района, сообщает прокуратура региона 17 января.

В сообщении не указано имя вице-мэра, однако известно, что ранее в клевете обвинили вице-мэра Артема Скатова (КПРФ), в декабре 2022 года прокуратура сообщила об отстранении его от должности.

«По версии следствия, у обвиняемого в силу исполнения своих должностных обязанностей, связанных с информационной политикой, на почве неприязненных отношений к ранее знакомому потерпевшему, в феврале 2022 года возник преступный умысел на клевету в отношении потерпевшего, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство последнего, подрывающих его репутацию, публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «интернет», — говорится в сообщении прокуратуры. — Реализуя свой преступный умысел, он обратился к администратору одного из телеграм-каналов, в котором размещаются посты политического характера.

Ведомство утверждает, что обвиняемый не поставил в известность администратора телеграм-канала «о своих преступных намерениях» и попросил его опубликовать «негативную» информацию о потерпевшем, предоставив текст.

Полиция предъявила обвинения вице-мэру Новосибирска Артёму Скатову (КПРФ) по делу о клевете в ноябре, рассказывала Тайга.инфо. Оно было возбуждено по заявлению депутата Госдумы Дмитрия Савельева («Единая Россия»). Скатов долгое время оставался в статусе свидетеля.

«Клевета», по версии следствия, связана с публикацией в телеграм-канале «Государь», касавшейся некоторых депутатов горсовета, которых связывают с Савельевым, узнала Тайга.инфо. «Государь» был авторским каналом Алексея Голомазова (сын секретаря горизбиркома Андрея Голомазова), который, по данным его страницы во «ВКонтакте», также долгое время работал в проекте «Архитектура Власти» еще одного политтехнолога Андрея Трошкина.

В КПРФ объясняли преследование интересами строительной группы компаний «Расцветай», с которой, в свою очередь, и связывают Савельева.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Бунты депутатов и национальные конфликты: политические итоги года в Республике Алтай Бунты депутатов и национальные конфликты: политические итоги года в Республике Алтай
Последние материалы
17 Янв, 15:06
Вице-мэр Новосибирска пойдет под суд
17 Янв, 13:43
Стройка четвертого моста в Новосибирске отстает на 20%
17 Янв, 12:22
Новосибирский «Красный факел» нашел главного режиссера в «Старом доме»
17 Янв, 11:00
Связанные с губернатором ресурсы пытаются продвинуть отмену выборов мэра Новосибирска
17 Янв, 10:03
Сержант получил колонию-поселение за гибель женщины в ДТП на Алтае
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования