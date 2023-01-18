Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 319

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

10:20 Не менее восьми мобилизованных из Калининградской области покинули лагерь в ЛНР со своим штатным оружием, включая четыре пулемета. Они добрались до подмосковного Подольска на попутках и такси, рассказал «Ъ».

Мужчин мобилизовали 24 сентября, а уже 12 ноября их перебросили в полевой лагерь между селами Гладково и Малая Александровка ЛНР, пишет издание. Там их должны были готовить к участию в боевых действиях, но, по их словам, командиры их использовали на строительстве землянок для проживания в лагере. При этом военнослужащие утверждают, что не были обеспечены самым необходимым, в том числе едой и качественной формой.

В конце декабря мобилизованным заявили, что их отправляют на передовую, и они решили покинуть лагерь «для сохранения жизни и здоровья». Вечером 23 декабря они заказали два такси до Липецка, где переночевали, а затем на попутных микроавтобусах добрались до Подольска.

В итоге мобилизованных задержали. 235-й гарнизонный военный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте младшего сержанта Евгения Кравченко, которого считают главным организатором побега, по делу о дезертирстве с оружием, совершенном в период вооруженного конфликта или ведения боевых действий (ч. 3 ст. 338 УК). Остальные подозреваемые изолированы в части.

08:49 В Алматы отменено выступление якутской этно-певицы, актрисы Валентины Романовой-Чыскыырай из-за участия в концерте в поддержку ЛНР и ДНР, прошедшем в сентябре 2022 года в Якутске. Об этом сообщает Yakutsk News

Концерт должен был пройти в одном из пабов Алматы. Остальные мероприятия с участием певицы пока не отменены.

В 2021 году Тайга. инфо поговорила с Чыскыырай после триумфа на «Кинотавре» фильма «Пугало», в котором она сыграла главную роль.



Главное на утро 18 января

• В аккаунтах арестованного Алексея Навального в соцсетях появился пост, приуроченный к двухлетию его возвращения в РФ после отравления.

«Ровно два года назад я вернулся в Россию. И ровно два года я провёл в тюрьме. И, когда пишешь такой пост, хочешь не хочешь, а задаёшь себе вопрос: сколько ещё этих юбилейных постов предстоит написать?, — сказано в обращении. — Но жизнь и происходящее вокруг сами подсказывают ответ: да сколько бы ни пришлось. Наша несчастная измученная Родина нуждается в спасении. Она ограблена, изранена, втянута в <…> [спецоперацию] и превращена в тюрьму, которой управляют самые бессовестные и лживые негодяи. Любое противостояние этой банде — пусть даже символическое в моих нынешних ограниченных возможностях — важно».

«Как и два года назад, я говорю: Россия — моя страна. Я здесь родился и вырос, здесь мои родители, и здесь я создал семью — нашел любимого человека, у меня появились дети. Я полноправный гражданин и имею право объединяться с теми, кто думает так же, как я, и вести политическую деятельность. И нас много, уж точно больше, чем продажных судей, лживых пропагандистов и кремлёвских воров, — добавил Навальный. — Я не собираюсь отдавать им свою страну и верю, что мрак исчезнет. Но пока он сохраняется, я буду делать что могу, стараться поступать правильно и призывать всех не предаваться унынию. Россия будет счастливой!»

Напоминаем, что, работая в России, мы вынуждены цензурить некоторые слова под угрозой репрессивных законов, подписанных Путиным 4 марта 2022 года.

• Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия 21 международного договора Совета Европы в отношении России. Текст опубликован в базе парламента.

Среди договоров — устав Совета Европа, Конвенция о защите прав человека, Конвенция о пресечении терроризма, предполагающая содействие в выдаче обвиняемых в терактах, Хартия местного самоуправления и Европейская социальная хартия, закрепляющая социальные права, такие как право на безопасные условия труда и охрану здоровья. Документы будут считаться денонсированными с 16 марта 2022 года, когда Россию исключили из Совета Европы.

• Первомайский районный суд Краснодара удовлетворил иск адвоката Михаила Беньяша с требованием приостановить его статус «иностранного агента» до решения суда об исключении его из реестра Минюста, сообщает «Адвокатская улица».

«Теперь он может не ставить в публикациях предупреждение о статусе „иноагента“ как минимум до решения суда, — пишет издание. — Это может повлиять и на другой процесс с участием Беньяша — по делу сотрудников Росгвардии, отказавшихся принимать участие в „спецоперации“. Ранее суд отстранил адвоката-„иноагента“ от этого разбирательства, поскольку в деле содержится гостайна — но „временно не иноагент“ Беньяш намерен опротестовать отвод».



• Правительство Казахстана ужесточило правило въезда и пребывания иностранцев в стране, в частности гражданам стран ЕАЭС можно находиться в республике не более 90 дней в течение полугода. Документ подписал премьер-министр Алихан Смаилов.

Фактически, решение означает отмену «визарана» для Россиян — правила, по которому для обновления срока легального пребывания в стране достаточно было пересечь ее границу раз в три месяца и вернуться. При этом Казахстан был одним из самых популярных направлений для эмиграции россиян после объявления мобилизации.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.